俄駐阿富汗大使館遭自殺炸彈攻擊傳逾20死 俄羅斯證實2館員喪生

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阿富汗首都喀布爾俄羅斯大使館附近5日發生自殺炸彈攻擊，死亡人數暫不明朗。（圖取自twitter.com/RusEmbassyKabul）

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（中央社記者林行健新德里5日專電）阿富汗首都喀布爾（Kabul）俄羅斯大使館附近今天發生自殺炸彈攻擊，死亡人數暫不明朗，但可能超過20人，其中包括2名俄羅斯大使館人員。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）在推特宣布，上午11點左右，1名自殺式攻擊嫌犯混進俄羅斯大使館附近，並試圖在人群中引爆身上的炸彈，但被大使館安全人員發現，開槍射殺。

然而，這也導致炸彈爆炸，有1名平民死亡，另10人受傷。

另一方面，俄羅斯外交部已證實有2名大使館館員死亡，克林姆林宮譴責這起「恐怖攻擊」。

根據俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）報導，自殺炸彈攻擊發生時，1名俄羅斯外交官正走出大使館，準備宣布俄羅斯學生簽證的發放名單。

報導引述目擊者說，死亡人數可能達到20多人，另有為數不明的民眾受傷。

▲當地媒體Aamaj News Agency報導案發當時街上人員逃跑的狀況。

塔利班（Taliban）去年8月重新取回阿富汗政權，俄羅斯是少數沒有關閉當地大使館的國家之一。

雖然塔利班聲稱爆炸事件和前政府時期相比，已經少了很多，但阿富汗過去1個月間爆炸事件頻繁，安全形勢堪慮。

8月11日和17日，喀布爾分別有清真寺被炸，至少20多人死亡、30餘人受傷，包括2名高階神職人員；8月29日和22日，阿富汗兩處發生汽車觸碰路邊地雷事件，多人傷亡。

9月2日，阿富汗西部的赫拉特城（Herat）一座清真寺遭到自殺式炸彈攻擊，造成40餘人傷亡，包括一名穆斯林宗教領袖。（編輯：周永捷）1110905