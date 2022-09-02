更多編輯台推薦新聞：
會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看
生活

會放颱風假嗎？多大風雨可能停班課QA一次看

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

阿富汗清真寺自殺攻擊 18死23傷包括教長

2022/9/2 19:45
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里2日專電）阿富汗媒體今天報導，阿富汗西部的赫拉特城（Herat）今天發生爆炸案，造成40餘人傷亡，包括一名穆斯林宗教領袖。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）報導說，爆炸發生在當地古查爾加清真寺（Guzargah mosque）之內，嫌犯趁中午清真寺舉行週五聚禮時，發動了自殺式攻擊，造成至少18人死亡、23人受傷。

報導說，歹徒的身分與襲擊動機待查，而當地知名伊斯蘭教長安薩里（Mawlawi Mujeeb Rahman Ansari）也在事件中身亡。

古查爾加清真寺與目前執政的塔利班（Taliban），同屬遜尼派（Sunni）。

另根據印度NewsDrum新聞網的報導，安薩里與塔利班關係緊密，他在塔利班在阿富汗取回政權之前，曾建議砍掉盜賊的手、用石頭砸死通姦者，後來又主張以伊斯蘭教法嚴厲管控婦女。

阿富汗近來接連發生爆炸事件，其中一部分似乎是針對神職人員。

8月11日，一名嫌犯把炸藥藏在義肢裏，混進喀布爾（Kabul）的一座清真寺內引爆，炸死一名高階神職人員；8月17日，阿富汗首都喀布爾一座清真寺被炸，至少21人死亡、30餘人受傷，包括一名高階神職人員。

8月29日和22日，阿富汗兩處發生汽車觸碰路邊地雷事件，多人傷亡。（編輯：黃自強）1110902

塔利班
阿富汗首都清真寺大爆炸 傳至少10死27傷 塔利班掌權滿週年 聯合國：勿忘阿富汗婦女孩童困境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族