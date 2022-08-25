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阿富汗女權組織成立圖書館 維護女性學習權

2022/8/25 19:33
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（中央社記者林行健新德里25日專電）阿富汗兩個婦女維權組織最近成立了一間「婦女圖書館」，讓被剝奪教育權的女性能獲得學習的機會，並有學習的場所。

阿富汗黎明新聞（Tolo News）今天報導，這間圖書館是由「阿富汗女性行動者自發運動」（Spontaneous Movement of Women Activists in Afghanistan）和克莉絲沓爾．巴雅特基金會（Crystal Bayat Foundation）共同成立。

報導說，許多婦女及女童被剝奪教育及工作權，成立這間圖書館的目的是鼓勵這些人閱讀，讓她們有機會學習及接受教育。

阿富汗黎明新聞說，「阿富汗女性行動者自發運動」對於阿富汗政府禁止6年級以上女童上學之舉感到關切，並稱過去一年來婦女及女童的權益倒退很多。

報導引述開幕儀式現場一名人員說，婦女圖書館的成立將有關鼓勵更多人前來學習。

阿富汗黎明新聞並未指明圖書館成立的日期以及地點。

塔利班（Taliban）組織早在1996至2001年掌政期間，就已禁止女性工作、就學。去年8月，塔利班重新取回阿富汗政權，之後再次禁止女性工作與上學。（編輯：高照芬）1110825

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