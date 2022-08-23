延長塔利班官員旅行豁免？ 安理會意見分歧

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（中央社聯合國總部紐約22日綜合外電報導）外交消息人士表示，針對是否豁免阿富汗塔利班部分官員旅行禁令的問題，聯合國安理會成員近來出現意見分歧。

法新社報導，根據2011年的一項安理會決議，135名塔利班領袖被列為資產凍結和旅行禁令等制裁對象，惟其中13人獲得旅行禁令豁免待遇，該禁令會定期更新，以允許他們與外國官員會面。

不過，由於愛爾蘭反對將上述豁免自動延長1個月，相關待遇已於19日到期。

6月，安理會15名成員組成、負責制裁阿富汗的委員會已將2名教育相關塔利班部長從豁免名單刪除，以報復這個強硬的伊斯蘭政權。

外交消息人士透露，部分西方國家希望進一步縮短這份名單。這些國家認為，塔利班並未遵守1年前重新掌權時做出的維護人權或打擊恐怖主義承諾。

本月初，美國宣布在喀布爾（Kabul）的無人機攻擊中成功狙殺蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri），並質疑塔利班不窩藏激進分子的承諾。

中國和俄羅斯則支持定期延長豁免清單。擔任8月安理會輪值主席的中國上週表示，「相關豁免仍屬必要」，且中國認為，將人權與塔利班官員旅行問題連結將「適得其反」。

在安理會做出決議前，制裁名單上的塔利班官員都不能出國旅行。

塔利班外交部長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）近月內曾多次訪問卡達，他也是13名豁免官員之一。外交部發言人20日在推特發表聲明，呼籲安理會「勿將制裁當作施壓工具」，並表示應取消對塔利班官員的所有制裁。（譯者：施施/核稿：陳昱婷）1110823