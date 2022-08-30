阿富汗援助資金因制裁塔利班中斷 聯合國籲重啟

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（中央社紐約聯合國總部29日綜合外電報導）聯合國援助事務首長今天呼籲，各國應重啟因國際制裁而中斷的發展援助計畫，以幫助貧困的阿富汗。

阿富汗長期以來極度依賴發展援助，但由於國際社會要求塔利班（Taliban）尊重人權，特別是就業和就學機會這類遭塔利班限制的女性權利，各國中止對阿援助。

聯合國負責人道事務與緊急援助的副秘書長葛瑞菲斯（Martin Griffiths）告訴聯合國安全理事會：「貧困在加深，人口還在成長，實際掌權的當局沒有預算投資自身的未來。我們很清楚，部分發展援助需要重新開始。」

他說，阿富汗的3900萬人口中，有一半以上需要人道援助，600萬人面臨饑荒風險，估計有100多萬兒童「遭受最嚴重、危及生命的營養不良」，如果沒有適當治療，就可能死亡。

「阿富汗掌權當局也必須做好自己該做的工作。在最需要的時候，官僚干預和繁瑣程序拖慢了人道主義援助，女性人道援助人員…必須得以不受阻礙地安全工作，女孩們則應獲准繼續接受教育。」

塔利班尚未獲得任何外國政府正式承認，並持續受到國際制裁。聯合國和援助組織表示，制裁正對阿富汗人道行動構成阻礙。

由於國際銀行擔心違反制裁規定，過去一年裡，聯合國與援助組織很難把足夠的錢送進阿富汗。

葛瑞菲斯表示：「人道主義者為他們帶來超過10億美元現金，讓援助計畫得以繼續，但流動性和銀行危機持續影響援助提供，也衝擊了阿富汗人的日常生活。」（譯者：鄭詩韻/核稿：施施）1110830