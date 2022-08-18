喀布爾清真寺炸彈攻擊 死亡人數增至21人

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（中央社喀布爾18日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一座清真寺昨晚遭到炸彈襲擊，死亡人數已增加到至少21人，另有30多人受傷。

自塔利班重新掌權以來，阿富汗各地爆炸事件有減少，但近幾個月發生數起震撼該國的攻擊事件，其中幾起伊斯蘭國（Islamic State）組織承認是他們幹的。

目前尚無任何團體宣稱要對昨晚的爆炸負責。

喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）今天告訴法新社：「爆炸是由放置在清真寺內的炸藥造成。」他說有21人喪生，33人受傷。

在喀布爾設有一家醫院的義大利非政府組織「緊急事件」（Emergency）昨晚表示，他們收治了27名爆炸受害者，其中3人死亡。該組識透過電子郵件稱，受害者大多為彈片所傷或燒傷，隨後又在推特發文說，傷患中有5名兒童，其中一名年僅7歲。

經常在演講中抨擊伊斯蘭國的塔利班宗教領袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani），近一週前才和他的兄弟在他位於喀布爾的一所伊斯蘭學校遭到自殺攻擊喪生。伊斯蘭國後來宣稱攻擊是他們發動的。

伊斯蘭國主要針對什葉派（Shiites）、蘇菲派（Sufi）和錫克教徒（Sikhs）發動攻擊。

塔利班表示他們已擊敗伊斯蘭國，但專家稱該組織仍是塔利班的主要安全挑戰。儘管伊斯蘭國與塔利班一樣同屬遜尼派，但兩者是死對頭，在意識形態上存在極大分歧。（譯者：楊明暐/核稿：陳政一）1110818