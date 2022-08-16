塔利班掌權滿週年 聯合國：勿忘阿富汗婦女孩童困境

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

聯合國人口基金執行長卡內姆警告，自塔利班掌權一年以來，阿富汗仍處於嚴重的經濟和人道危機之中。圖為3日阿富汗女孩在喀布爾市外的努爾清真寺閱讀古蘭經。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約聯合國總部15日綜合外電報導）在塔利班（Taliban）於阿富汗重新掌權一年後，聯合國今天懇請世人，即便是在其他國際危機環伺的情況下，也不要忘記阿富汗婦女和兒童所處的困境。

法新社報導，聯合國人口基金執行長卡內姆（Natalia Kanem）在強硬派伊斯蘭主義者塔利班占領阿富汗首都喀布爾滿週年這天發表聲明警告說，這個飽受戰爭蹂躪的國家正遭受巨大苦難，包括多達95%的人口營養不良。

卡內姆說：「在這個世界面臨多重、疊加的危機之際，我們絕不能忘記阿富汗婦女。當婦女的基本權利被剝奪時，我們都被削弱了。」她譴責女性獲得教育和醫療保健的機會「持續受到侵蝕」。

她警告：「自塔利班掌權一年以來，阿富汗仍處於嚴重的經濟和人道危機之中。」

「乾旱和烏克蘭戰爭加劇糧食和燃料價格飆升，導致估計有95%人口和近乎所有女性戶主家庭沒有足夠食物。」

聯合國婦女組織執行主任巴胡斯（Sima Bahous）週末在另一份聲明中，譴責塔利班制定「精心構建的不平等政策」。

她說：「我們必須繼續放大阿富汗婦女的聲音，她們每天都在為爭取自由和平等生活的權利奮鬥。」

「她們的奮戰就是我們的奮戰。阿富汗婦女的遭遇是我們全球的責任。」

路透社報導，歐洲聯盟（EU）今天也敦促塔利班改弦易轍，維護婦女和少數族裔的權利。

在美國和其盟邦倉皇撤軍後的一年裡，有些阿富汗人樂見國內安全情況有所改善，也有許多人仍深陷貧困、乾旱、營養不良等危機之中，而女性對於自己能在國內扮演重要角色的希望正逐漸破滅。

現在的阿富汗雖比過去安全，國內經濟卻面臨龐大壓力，這在很大程度上是因為外國政府拒絕承認塔利班統治的合法性，導致國家孤立。

阿富汗嚴重依賴的發展援助資金已被削減，因為國際社會要求塔利班尊重阿富汗人的權利，特別是女性的受教權和工作權。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特（Twitter）推文說：「塔利班接管阿富汗一年後，人道主義局勢惡化，廣泛侵犯人權的行為日益增加，特別是針對婦女和少數族裔。」

他說：「我敦促喀布爾實質上的掌權者扭轉這些令人無法接受的決定和行徑。」

目前約有2500萬阿富汗人生活在貧困中，相當於超過一半人口；聯合國估計，隨著經濟停滯，阿富汗今年可能會失去90萬個工作機會。

塔利班重掌政權一年來，阿富汗的民間社團和獨立媒體大幅萎縮，很多這類機構的工作人員都離開了阿富汗。聯合國駐阿富汗代表團在最近一次審查中指出，塔利班藉由逮捕記者、運動人士和抗議者來壓制異議聲浪。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1110816