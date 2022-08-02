美軍無人機建功 拜登宣布在阿富汗擊斃蓋達首腦薩瓦里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國反恐行動又出現重大斬獲，總統拜登今天宣布，美國已擊斃全球頭號通緝犯、蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）。

多家美國媒體報導，中央情報局（CIA）出動一架無人機，在阿富汗地區擊斃賓拉登接班人、蓋達組織首腦薩瓦里，白宮將此稱為一次「成功的反恐行動」。

綜合法新社和路透社報導，薩瓦里原本是埃及的外科醫生，後來成為全球通緝的頭號恐怖分子之一。蓋達組織2001年在美國發動911恐怖攻擊，造成近3000人喪生，外界認為是薩瓦里在幕後籌劃操刀。

自此之後，他一直在逃亡。賓拉登（Osama bin Laden）2011年在巴基斯坦遭擊斃後，薩瓦里接下領導重任，成為蓋達的頭號人物。美國曾懸賞2500萬美元，要給提供線索、協助逮獲薩瓦里的人。

「紐約時報」、「華盛頓郵報」和美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述不明消息來源報導薩瓦里的死訊，稱這是賓拉登遭擊斃以來，蓋達組織遭受的最沉重打擊。

美國總統拜登稍後在電視轉播的談話中說，美軍7月30日在喀布爾發動空襲。拜登說，「我最終批准這項反恐行動」，沒有平民傷亡。

拜登說：「如今正義已獲伸張，這名恐怖領袖已不復存在。」他還說，美國永不退縮。

影片來源：The White House

一名不願透露姓名的美國官員說，中央情報局在阿富汗首都喀布爾發動一次無人機攻擊。

一名高階政府官員說：「週末，美國對阿富汗一個重要的蓋達組織目標展開反恐行動。行動很成功，沒有平民傷亡。」

美軍已於2021年8月31日撤出阿富汗，目前還不清楚美國如何確定薩瓦里已經喪命，但拜登政府高階官員告訴媒體，美國情報「高度自信」地認定死者是薩瓦里。

阿富汗內政部7月30日上午駁斥社群媒體流傳有關喀布爾遭無人機攻擊的消息，並且告訴法新社，一枚火箭擊中喀布爾「一間空屋」，未造成人員傷亡。

不過，塔利班（Taliban）發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）稍早推文說，喀布爾謝普爾（Sherpur）地區有一處民宅遭遇「空襲」。

穆賈希德在聲明證實發生無人機攻擊並對此強烈譴責，稱其違反「國際原則」。

喀布爾昨天清晨傳出巨大的爆炸聲響。

一名要求匿名的塔利班消息人士說，有報導稱，昨天上午至少有一架無人機飛越喀布爾上空。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1110802