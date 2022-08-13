塔利班掌權一年 阿富汗新聞工作者減少近60%

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（中央社巴黎12日綜合外電報導）根據無國界記者組織（Reporters Without Borders）今天公布調查結果，自塔利班組織一年前接掌阿富汗政權至今，阿國已有將近60%新聞工作者失業或逃往海外。

法新社報導，總部設在法國巴黎的無國界記者組織表示，自塔利班2021年8月15日掌權以來，阿富汗原本547個媒體組織已有219個停止經營。女性新聞工作者所受衝擊最大，有76%失業。

無國界記者組織秘書長德洛瓦（Christophe Deloire）發表聲明說：「阿富汗新聞事業在過去一年期間受到重創。」

聲明說：「當局必須承諾，終止加諸媒體工作者的暴力和騷擾，而且必須容許他們在不受干擾的情況下工作。」

上述調查發現，阿富汗目前依然在工作的女性新聞從業人員只有656名，絕大多數駐在首都喀布爾，比一年前2756人大幅減少。女性新聞工作者時常被以行為不檢為藉口遭到革職。

喀布爾新聞工作者哈比（Meena Habib）告訴無國界記者組織：「女性新聞工作者在阿富汗的生活和工作條件向來艱難，不過如今面臨的情況前所未見。」

哈比說：「她們的工作環境存在身體和精神暴力，非常辛苦，而且沒有任何保護。」

有些媒體因為觸犯塔利班不得播放音樂等內容的規定，而被迫關閉；有些則因為缺乏國際資助，無法繼續經營。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110813