更多編輯台推薦新聞：
安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手
娛樂

安海契曾奪艾美獎 與艾倫狄珍妮絲高調相戀後分手

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道
運動

台灣實習生打敗數千人擠進道奇 一窺豪門球隊賺錢之道

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定
文化

文創報導獎揭曉 中央社文化＋連5年獲肯定

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室
政治

專訪／簽收公文一支手機搞定 唐鳳顛覆想像打造行動辦公室

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
塔利班攻占阿富汗
新聞專題
塔利班攻占阿富汗2/300
首頁 / 國際

阿富汗女性罕見示威 遭塔利班毆打驅散

2022/8/13 20:13
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾13日綜合外電報導）塔利班在阿富汗再次掌權即將屆滿一年，首都喀布爾今天出現罕見的群眾集會，但遭塔利班暴力驅散。他們毆打參與示威女性，並對空鳴槍。

法新社報導，自塔利班去年8月15日再次掌權以來，阿富汗女性在美國介入20年期間爭取到的微不足道空間又告消失。

約40名女性今天高喊「麵包、工作和自由」口號，在教育部位於喀布爾的建築前遊行，後來遭塔利班分子對空鳴槍驅散。

有些示威女性避往附近商店，但塔利班分子尾隨而至，以槍托毆打她們。

示威民眾手持布條，寫著「8月15日是黑暗的一天」，要求享有工作權和政治參與權。她們高喊著「正義，正義，我們受夠了被漠視」，當中許多女性並未戴上面紗。

遊行發起人之一帕西（Zholia Parsi）說：「遺憾的是，情報機構的塔利班分子來到現場並對空鳴槍。他們驅趕這些女孩們，撕毀布條，並沒收許多女孩的手機。」

法新社記者目擊現場數名記者也遭到塔利班毆打。（譯者：張佑之/核稿：戴雅真）1110813

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
塔利班掌權一年 阿富汗新聞工作者減少近60%