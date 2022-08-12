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塑膠義肢藏炸藥 塔利班宗教領袖哈卡尼遇襲身亡

2022/8/12 19:20
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（中央社喀布爾/白夏瓦11日綜合外電報導）阿富汗官員和塔利班消息人士透露，塔利班宗教領袖哈卡尼（Sheikh Rahimullah Haqqani）今天在喀布爾一所神學院遇襲喪生，當時攻擊者引爆藏在塑膠義肢的炸藥。

路透社報導，阿富汗塔利班（Taliban）政府發言人卡里米（Bilal Karimi）說，「非常難過地接獲通知，受人尊敬的教士（哈卡尼）因遭受敵人的懦夫式攻擊而殉難」。

目前還不清楚，爆炸事件是何方策劃。

4名塔利班消息人士告訴路透社，攻擊者曾失去一條腿，他將炸藥藏放在塑膠義肢中。

阿富汗內政部一名塔利班高層官員說：「我們正在調查，此人…是誰，以及是誰將他帶到這個重要的地方並進入哈卡尼的私人辦公室。這是阿富汗伊斯蘭大公國十分重大的損失。」

哈卡尼是塔利班的知名教士，曾遭遇多次攻擊但都倖存，包括2020年在巴基斯坦北部白夏瓦市（Peshawar）的大規模爆炸事件，當時造成至少7人喪生。（譯者：張佑之/核稿：陳彥鈞）1110812

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