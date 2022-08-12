阿富汗逾200家媒體關閉 採訪環境更艱困

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（中央社記者林行健新德里12日專電）根據阿富汗當地媒體報導，塔利班（Taliban）重新掌權後，阿富汗的媒體工作環境愈來愈艱困，記者在許多場合無法到新聞現場拍攝、採訪。此外，還有超過200家媒體機構停止營運。

阿富汗黎明電視台（Tolo News）最近引述阿富汗新聞工作者自由協會（FAAJ）會長穆賈迪迪（Hujatullah Mujaddidi）說，阿富汗的544家媒體機構當中，有218家於去年關閉，導致7000名媒體工作人員失業。

報導稱，光是在東北部的塔喀省（Takhar），就有9家媒體機構因經濟挑戰而關閉，許多失業的媒體工作者被迫出國從事「體力勞動」工作。

FAAJ的資料也顯示，在塔利班重新掌權之前，有超過2800名女性在阿富汗媒體界服務，但有逾2100人在過去一年因種種原因失去工作。

黎明電視台另一篇報導則引述多名目前仍在崗位上的記者說，塔利班政府制止媒體記者到新聞現場拍攝及採訪。

報導同樣引述穆賈迪迪說，許多記者投訴在採訪時遭到許多限制，特別是有關安全事務的報導，他希望政府安全部門能夠放寬這些限制，因為人民有知的權利。

但喀布爾安全指揮部（Kabul Security Command）發言人札德蘭（Khalid Zadran）則回應，當局禁止媒體記者到部分新聞現場，是基於記者的人身安全考量，因為事發現場後續還可能會有一些安全威脅發生。

另一方面，無國界記者組織（RSF）今天發布新聞稿，稱自塔利班去年8月15日掌控阿富汗政權以來，RSF共已協助撤離196名身處險境的阿富汗記者、執行152件援助案，為他們在行政與財務層面提供急難支援。

新聞稿說，許多阿富汗記者在塔利班攻下喀布爾後便希望盡快離開，以免遭到報復。RSF立即整理出處境最為險峻的記者名單，但名單上的部份記者現仍身陷阿富汗。

RSF並指出，去年8月21日迄今，阿富汗已失去近40%的媒體及一半以上記者。在RSF的2022年世界新聞自由指數評估的180國中，阿富汗排名第156，較2021年下滑34名。（編輯：周永捷）1110812