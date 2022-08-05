美狙殺蓋達首腦薩瓦里 塔利班稱一無所知

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（中央社喀布爾4日綜合外電報導）美國總統拜登先前宣布蓋達組織（Al-Qaeda）首腦薩瓦里（Ayman al-Zawahiri）在阿富汗首都喀布爾遭美軍狙殺，然而塔利班今天表示，他們不知道薩瓦里在阿富汗。

法新社報導，塔利班發布的聲明措辭謹慎，既未證實薩瓦里身處阿富汗，也未證實他的死亡，但這是美方稱薩瓦里在7月31日被狙殺後，塔利班官方第一次提到他的名字。

自從蓋達創辦人賓拉登（Osama bin Laden）2011年遭美軍特種部隊擊斃以來，薩瓦里之死是蓋達組織承受的最沉重打擊，並引發對塔利班的質疑。塔利班曾保證不會庇護激進組織。

911攻擊事件後，塔利班拒絕交出賓拉登，美國於是在2001年發起阿富汗戰爭，推翻第一次塔利班政權。

塔利班今天發布聲明表示：「阿富汗伊斯蘭大公國（The Islamic Emirate of Afghanistan）沒有任何薩瓦里抵達與停留阿富汗的資訊。」

塔利班還表示：「阿富汗伊斯蘭大公國的領導人已指示情報機構，展開全面且認真的調查。」

塔利班官員先前承認，美國在喀布爾一處高級社區發動無人機攻擊，但未提供傷亡細節。

美國這週稍早表示，薩瓦里出現在阿富汗，明顯違反美國與塔利班在2020年簽署的杜哈協議。這項協議為外國駐軍2021年從阿富汗撤軍鋪路。

塔利班反批美國破壞杜哈協議。

塔利班的聲明表示：「事實是美國入侵我們的領土，並違反所有國際原則，我們再次強烈譴責此行為。如果這種行為重演，美國必須承擔所有後果責任。」（實習編譯：黃薇心/核稿：戴雅真）1110805