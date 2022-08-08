歐美昔助阿富汗建數位系統 恐成塔利班鎮壓工具

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（中央社喀布爾7日綜合外電報導）歐美和多個國際機構昔日斥資數億美元，協助阿富汗人建立數位資料庫，但在塔利班閃電掌權後，這些系統恐成了當局監視人民的工具，許多人至今只能躲躲藏藏過日子。

路透社報導，一名叫薩達夫（Sadaf）的女子去年在阿富汗首都喀布爾郊區的檢察長辦公室工作時，她的姊姊打電話告訴她，塔利班（Taliban）已經進入喀布爾，要她趕緊回家。

她的姊姊說：「摀住臉！別告訴任何人妳在哪裡工作。」她的聲音因恐懼而顫抖。

薩達夫當時並不知道，這是她在自己國家流亡的開端，必須低調地生活，以避免死神來敲門。如同成千上萬的阿富汗人，薩達夫過去一年一直到處躲藏，盼能抹去數位足跡，防止塔利班追蹤她的家人。

當姊姊告知她塔利班重掌政權的消息時，薩達夫一把抓起包包，衝出辦公室，拉下頭巾遮住臉龐，並把她的辦公室證件卡塞進鞋子裡。

當時外頭一片混亂。

街道上擠滿車輛，人們倉皇奔逃。薩達夫走了一段路後搭上便車，終於在兩個小時後回到家。

她趕緊抱了抱3個孩子，然後把自己關進臥室，將自己的身分證件和所有工作相關文件蒐集起來，一把火燒了它們。

在政府辦公室工作超過25年的薩達夫說：「我害怕極了」。

48歲的薩達夫要求不要洩露她的姓氏，她說，她非常清楚自己面臨的危險。

塔利班此前曾轟炸他們搭乘的車輛；薩達夫在其中兩次攻擊中受傷，幾名同事也因此殞命。

她在阿富汗一個秘密藏身處透過簡訊說：「我不希望有任何東西落入塔利班手中。」

塔利班接管政權一週後，幾名男子找上門，花了好幾小時搜查薩達夫的住處。他們知道她曾在哪裡工作，並警告說他們正在監視她。

薩達夫隔天便帶著孩子和丈夫收拾行李逃走，從那時起，他們一直躲躲藏藏，寄宿在親戚和朋友家裡，從來沒在任何地方停留超過兩個星期。薩達夫說：「我因為工作關係而處於危險之中。」

塔利班重新掌權一年來，包括前政府官員、法官、警察和維權人士等數以萬計阿富汗人仍隱姓埋名過日子，薩達夫是其中一人，他們擔心在政權更迭中，好戰分子取得他們的數位身分和資訊系統進行追蹤。

過去一年，人權組織和聯合國記錄了數以百計前安全部隊成員、記者、法官、維權人士和同性戀、雙性戀、跨性別及其他性小眾群體（LGBT+）族群遇害或強迫失蹤事件。

塔利班發言人並未回覆置評請求。

如同許多貧窮國家，阿富汗近年來在世界銀行（World Bank）、美國、歐洲聯盟（EU）、聯合國難民署（UNHCR）、聯合國世界糧食計劃署（World Food Programme）及其他機構的資助和專業支持下，推動資訊數位化。

阿富汗的生物識別身分證系統e-Tazkira記錄許多個人與生物特徵資料，包括姓名、身分證號碼、出生地點和日期、性別、婚姻狀況、宗教、種族、語言、職業、虹膜掃描、指紋和照片，而就業、投票和取得各種服務都需要身分證，但人權組織表示，這也讓弱勢族群及為政府或外國機構工作的人暴露於危險之中。

非營利機構阿富汗公民社會論壇（Afghan Civil Society Forum）主管拉菲（Aziz Rafiee）說：「每個人都易受影響。」他每天都會收到阿富汗人偷偷發送的數百封訊息。

他說，建立這些系統「從一開始就大錯特錯」。

拉菲說：「在像阿富汗這樣的國家，個資總有可能最終落入恐怖分子手中，你可能因此喪命。」他擔心會有這種結果，所以沒有申請e-Tazkira。

「人權觀察」（Human Rights Watch）資深研究員威利（Belkis Willie）說：「對那些躲藏起來的人而言，根本沒有辦法避免被抓到，因為塔利班正在檢查站進行身分核查，包括照片、指紋、虹膜掃描等。」

她說：「所以這些人無法離開他們的藏身處。此外，任何前往有關機構辦理護照試圖離開阿富汗的人，其身分可說是攤在陽光下。」

「真的無從避免被發現。」（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110808