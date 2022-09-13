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聯合國控塔利班騷擾訊問駐阿富汗女性職員

2022/9/13 10:12（9/13 10:21 更新）
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（中央社喀布爾12日綜合外電報導）聯合國駐阿富汗援助團（UNAMA）指控塔利班當局，對在阿富汗工作的所屬女性職員進行恐嚇和騷擾，包括今天拘留3名女性進行訊問。

法新社報導，自去年8月塔利班接管阿富汗以來，對婦女和女孩採取嚴格限制，要求她們遵守伊斯蘭嚴苛規定，而實際上是將她們排除在公共生活之外。

聯合國駐阿富汗援助團聲明指出：「阿富汗實質當局（塔利班）對聯合國在阿富汗的女性員工騷擾情況持續出現。」

援助團舉例說，3名為該組織工作的阿富汗婦女，今天被當局武裝安全人員「特別點名，暫時拘留並訊問」。

對此事件，聯合國援助團並未提供進一步細節。

阿富汗政府發言人卡里米（Bilal Karimi）否認聯合國這項指控。他在給媒體的聲明中說：「聯合國駐阿富汗援助團發布的訊息不實...沒人被拘留。」

卡里米說：「在坎達哈省（Kandahar）一次女性聚會中，當局要求這些女性提出解釋時，發現她們是聯合國僱員，之後就將她們釋放了。」

卡里米並未說明那是什麼樣的聚會，或有多少婦女參加。

聯合國駐阿富汗援助團提出指控的數小時之前，聯合國高層專家才警告，阿富汗的人權狀況全面惡化。

聯合國阿富汗人權問題特別報告員班奈特（Richard Bennett）在日內瓦指出，自塔利班掌權以來，尤其是女性的公民、政治、經濟、社會和文化等方面權利出現「驚人的倒退」情況。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1110913

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