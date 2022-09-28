塔利班政府第一份國際協議 與俄達成油氣小麥交易

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（中央社喀布爾27日綜合外電報導）阿富汗代理工商業部長阿吉齊（Haji Nooruddin Azizi）告訴路透社，「塔利班」（Taliban）已和俄羅斯簽署臨時協議，俄國將向阿富汗供應汽油、柴油、天然氣和小麥。

阿吉齊表示，他的部門正努力讓貿易夥伴多元化，俄羅斯也已向塔利班政府提供低於全球商品平均價格的折扣。

這是塔利班1年多前重新掌權以來，首宗已知的重大國際經濟協議，可能有助緩和實際上已與全球銀行體系隔絕的塔利班孤立狀態。

沒有國家正式承認塔利班。西方外交官表示，塔利班必須改變人權方針，尤其是針對婦女，並證明與國際武裝激進組織斷絕關係，才能獲得正式承認。

俄羅斯並未正式承認塔利班政府，但莫斯科在喀布爾淪陷前接待了塔利班的領導人，其大使館也是少數幾個在阿富汗首都保持開放的大使館之一。

阿吉齊表示，這項協議將涉及俄羅斯每年供應約100萬公噸汽油、100萬公噸柴油、50萬公噸液化石油氣（LPG）和200萬公噸小麥。

俄羅斯能源和農業部尚未回覆記者詢問對協議的看法，負責石油和天然氣的俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）辦公室也未立即回應。

阿吉齊表示，協議將試行一段時間，如果雙方滿意，之後預計會簽署更長期的協議。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110928