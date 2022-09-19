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阿富汗外長：已與美國完成換囚

2022/9/19 18:43
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（中央社喀布爾19日綜合外電報導）阿富汗外交部長今天宣布，阿富汗塔利班政府已和美國完成換囚，以一名美國海軍退伍軍人交換一名塔利班重要盟友。

法新社報導，阿富汗外長穆塔奇（Amir Khan Muttaqi）宣布，塔利班（Taliban）政府以其最後一名美國人質、美國海軍退役軍人弗雷利克（Mark Frerichs），交換因走私海洛英已在美國被監禁17年之久的阿富汗軍閥諾爾塞（Bashir Noorzai）。

穆塔奇在喀布爾（Kabul）告訴媒體記者，「今天，弗雷利克移交給美國，諾爾塞也在喀布爾機場交到我們手中。」

他指出，本次換囚行動是經「長期協商」後才得以完成。

根據美國國務院，弗雷利克在阿富汗當了10年的土木工程師，但於2020年2月遭到綁架。

阿富汗政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）告訴法新社，諾爾塞不曾在塔利班擔任正式職務，但在1990年代塔利班崛起之際，他曾「提供包括武器在內的強大支援」。

美國去年8月完成自阿富汗撤離行動，終結911恐攻後美國帶頭揮軍進入阿富汗展開與塔利班間20多年的戰爭，塔利班奪回政權。（譯者：施施/核稿：嚴思祺）1110919

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