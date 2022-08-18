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首頁 / 國際

阿富汗首都清真寺大爆炸 傳至少10死27傷

2022/8/18 08:18（8/18 08:46 更新）
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（中央社喀布爾17日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一座清真寺今天在晚禱期間發生大爆炸，美聯社引述目擊者和警方說法報導，至少10人喪生、27人受傷，死者包括一名著名神職人員。

目前尚無組織或人員出面宣稱犯案。報導說，傷者包括數名孩童。

根據一名不具名的目擊者說法，這起爆炸是一名自殺炸彈客造成，遇害的神職人員是穆罕默德（Mullah Amir Mohammad Kabuli）。

他還說另有30多人受傷，但喀布爾的醫院表示收治至少27名傷者，包括5名孩童。

死傷人數恐會進一步攀升。

塔利班（Taliban）任命的喀布爾警方發言人札德蘭（Khalid Zadran）證實發生爆炸，但沒提供死傷人數。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也譴責這起爆炸事件，並表示這些罪行的肇事者很快將被繩之以法。

法新社報導，穆賈希德證實有人員死傷，但沒提供具體人數。

根據路透社消息，半島電視台（Al Jazeera）引述一名不具名官員報導說有20人死亡。（譯者：盧映孜）1110818

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