喀布爾中國客常住旅館攻擊案 伊斯蘭國宣稱犯案

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（中央社伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一家中國商務客常住旅館遭到致命攻擊，3名襲擊者遭安全部隊擊斃，至少2名外國房客跳窗逃命時受傷。激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣稱犯案。

綜合法新社與美聯社報導，伊斯蘭國表示旗下2名戰士「攻擊喀布爾一間中國外交官及商務人士常住的大型旅館，引爆藏在2個袋子裡的2個爆炸裝置」，其中1人的目標是中國賓客的一場聚會，另1人的目標則是接待大廳。

伊斯蘭國在聲明中表示，2名戰士當中，有1人對著試圖阻止他們的塔利班官員投擲手榴彈，另1人則著手引爆卡在旅館門上的爆炸裝置，並向旅館客人開槍。

據塔利班政府發言人說法，阿富汗安全部隊獲報趕赴現場，至少擊斃3名歹徒；另有2名外國房客在跳窗逃命時受傷。

不過，喀布爾的急救醫院（Emergency Hospital）在一則推文中表示，院方共收治21名傷患，其中包括3名死者遺體。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111213