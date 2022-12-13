更多編輯台推薦新聞：
世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決
運動

世足法國大戰摩洛哥 超越運動的政治認同對決

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解
文化

當開發遇見考古 經濟與文化衝突如何解

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞
娛樂

林秋離病逝享壽62歲 曾為林俊傑江蕙張惠妹填詞

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄
運動

摩洛哥恩納斯里致勝頭錘擊敗葡萄牙 離地2.78公尺破C羅紀錄

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

喀布爾中國客常住旅館攻擊案 伊斯蘭國宣稱犯案

2022/12/13 17:21（12/13 17:39 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
阿富汗首都喀布爾一家中國商務客常住旅館遭攻擊，3名襲擊者被安全部隊擊斃，至少2名外國房客跳窗逃命時受傷。（路透社）
阿富汗首都喀布爾一家中國商務客常住旅館遭攻擊，3名襲擊者被安全部隊擊斃，至少2名外國房客跳窗逃命時受傷。（路透社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導）阿富汗首都喀布爾一家中國商務客常住旅館遭到致命攻擊，3名襲擊者遭安全部隊擊斃，至少2名外國房客跳窗逃命時受傷。激進組織「伊斯蘭國」（IS）今天宣稱犯案。

綜合法新社與美聯社報導，伊斯蘭國表示旗下2名戰士「攻擊喀布爾一間中國外交官及商務人士常住的大型旅館，引爆藏在2個袋子裡的2個爆炸裝置」，其中1人的目標是中國賓客的一場聚會，另1人的目標則是接待大廳。

伊斯蘭國在聲明中表示，2名戰士當中，有1人對著試圖阻止他們的塔利班官員投擲手榴彈，另1人則著手引爆卡在旅館門上的爆炸裝置，並向旅館客人開槍。

據塔利班政府發言人說法，阿富汗安全部隊獲報趕赴現場，至少擊斃3名歹徒；另有2名外國房客在跳窗逃命時受傷。

不過，喀布爾的急救醫院（Emergency Hospital）在一則推文中表示，院方共收治21名傷患，其中包括3名死者遺體。（譯者：張茗喧/核稿：戴雅真）1111213

#伊斯蘭國
#喀布爾
#中國
延伸閱讀
喀布爾驚傳爆炸與槍響 傳中國客常住旅館遇襲[影]喀布爾中國客常住旅館攻擊案落幕 至少擊斃3歹徒
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族