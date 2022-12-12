喀布爾驚傳爆炸與槍響 傳中國客常住旅館遇襲[影]

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（中央社喀布爾12日綜合外電報導）目擊者表示，阿富汗首都喀布爾（Kabul）一家中國商務旅客經常光臨的旅館附近，今天傳出巨大爆炸聲和槍聲。當地居民則說，遇襲的是中國等外國人通常會住的旅館。

目擊者告訴法新社：「爆炸聲非常大，接著又傳出大量槍響。」當地媒體報導的細節與此類似。

事發地點在喀布爾主要商業區之一的夏爾耶諾區（Shahr-e-naw）。法新社無法立即聯繫上維安官員請他們置評。

兩名塔利班（Taliban）組織消息人士告訴路透社，數名武裝人士今天朝喀布爾市區一棟建築物開槍，屋內有一些外國人。

當地居民則說，遇襲的是中國與其他外國人通常會住的旅館。

塔利班組織去年8月迅速重新掌控阿富汗後，聲稱已改善國家安全。儘管如此，國內還是發生多起炸彈和攻擊案，許多案件由激進組織「伊斯蘭國」（IS）在當地的分支宣稱犯案。

塔利班重新掌權後，大量中國商務人士造訪阿富汗。北京雖然未正式承認塔利班政權，仍維持大使館完整運作。（譯者：楊昭彥/核稿：陳正健）1111212