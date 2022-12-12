喀布爾中國客常住旅館攻擊案落幕 至少擊斃3歹徒

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（中央社喀布爾12日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府發言人表示，首都喀布爾一家中國商務客常住旅館今天發生攻擊案，多名武裝男子在旅館內開火，阿富汗安全部隊獲報趕赴現場，至少3名歹徒遭安全部隊擊斃。

路透社報導，塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）表示，這起攻擊案現在已經落幕，沒有外籍人士遇害。但有兩名外國人因試圖從旅館陽台逃跑跳下而受傷。

附近居民據報先是聽到一聲強烈的爆炸，接著傳出槍響。居民表示，這起攻擊案發生在中國客和其他外籍人士常住的旅館。

就在這起攻擊案發生的前一天，中國大使才和阿富汗外交部次長會面討論安全相關議題，同時尋求阿富汗當局對中國大使館更多的安全關注。

中國官方新華社報導，這起攻擊案發生在一家中國旅館附近，中國駐喀布爾大使館正密切關注事件發展。

路透社記者向中國大使館尋求評論，大使館未能立即回應。

喀布爾警方表示，這起攻擊案發生在當地時間下午2時30分左右，多名武裝男子闖入旅館內。警方表示，這家旅館是「一般人下榻的旅館」。

社群媒體轉傳的畫面顯示，人們在旅館低樓層窗戶大叫，旅館的招牌有中英文字樣，清楚可辨。其他的影片則顯示，火焰從另一區蔓延開來，可以看到濃濃的黑煙。

塔利班組織去年8月迅速重新掌控阿富汗後，聲稱已改善國家安全。儘管如此，阿富汗還是發生多起炸彈和攻擊案，許多案件由激進組織「伊斯蘭國」（IS）在當地的分支宣稱犯案。

塔利班重新掌權後，大量中國商務人士造訪阿富汗。北京雖然未正式承認塔利班政權，仍維持大使館完整運作。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1111212