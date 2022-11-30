巴基斯坦塔利班發動自殺炸彈攻擊 3人喪命

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（中央社巴基斯坦奎達30日綜合外電報導）巴基斯坦官員表示，一名自殺炸彈客今天在巴國西部攻擊一輛警用卡車，造成3人死亡，23人受傷。阿富汗塔利班組織在巴國分會宣稱是他們發動攻擊。

法新社報導，巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-e-Taliban Pakistan, TTP）與阿富汗塔利班有所區隔，但兩者有著相同的強硬伊斯蘭主義意識形態。

巴基斯坦塔利班28日宣布，結束與巴國政府在夏季的停火，恢復在全國各地的攻擊。

高層警官馬黑薩爾（Azfar Mahesar）告訴法新社，這次爆炸攻擊目標是準備護送奎達市（Quetta）小兒麻痺疫苗接種人員的一支警隊，罹難者「包括一名警察、一名婦女和一名小孩」。

巴基斯坦塔利班運動發給法新社一份聲明，聲稱他們犯下這次攻擊，並表示會很快分享進一步細節。

這個組織是巴基斯坦聖戰士於2007年創立，他們先前曾於1990年代與阿富汗塔利班在當地並肩作戰，後來也反對巴國政府支持美國在911恐怖攻擊事件後對阿富汗進行干預。

他們曾占據巴基斯坦崎嶇部落地帶的大片土地一段時間，強制實施嚴酷的伊斯蘭法律，並在距巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德僅140公里的領土上巡邏。

2014年巴基斯坦塔利班攻擊一所軍人子女學校，造成近150人死亡，其中大多為學生。巴基斯坦軍方隨後展開強硬清剿。巴基斯坦塔利班戰士大多逃往鄰國阿富汗。巴國政府稱，喀布爾的塔利班政權正為巴基斯坦塔利班提供立足點，以便在邊境發動攻擊。

根據巴基斯坦和平研究所（Pak Institute for Peace Studies, PIPS）的數據，自塔利班在阿富汗重新掌權以來的1年裡，巴基斯坦境內武裝攻擊事件激增50%。

大部分攻擊集中在與阿富汗相鄰的西部省份開柏普赫圖赫瓦省（Khyber Pakhtunkhwa）和俾路支省（Balochistan）。

2014年的學校攻擊事件震驚巴基斯坦，從此，巴基斯坦塔利班矢言只針對國家安全部隊發動攻擊。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1111130