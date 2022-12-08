塔利班掌權後首證實公開處決 UN秘書長深切關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社喀布爾/紐約聯合國總部7日綜合外電報導）塔利班表示，一名被判謀殺罪的阿富汗男子今天遭公開處死。這是塔利班重掌政權以來首次證實公開處決，聯合國秘書長古特瑞斯透過發言人對此表達「深切關注」。

法新社報導，塔利班（Taliban）當局最高領袖艾昆薩達（Hibatullah Akhundzada）上個月命令法官們全面執行伊斯蘭教律法，包括公開處以死刑、石刑和鞭刑以及截斷竊賊四肢。

此後，他們執行過數次公開鞭刑，但今天在西部法拉省（Farah）同名省會執行的死刑，為塔利班當局首度承認的公開處決。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在聲明中表示：「最高法院奉命在國人的公開集會上執行這一命令。」他指的是伊斯蘭教律法中「以眼還眼」的正義。

穆賈希德在聲明中表示，那次死刑由受害者的父親行刑，他用卡拉希尼柯夫（Kalashnikov）步槍對著被判死的男子連開3槍。

聲明也指出，被處決的男子塔米爾（Tajmir）謀殺一名男子並偷走他的摩托車和手機，「後來，這人被死者子女認出」並坦承犯行。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）透過發言人崔布雷（Stephanie Tremblay）對此事表達「深切關注」。崔布雷說：「我們的立場從未改變，聯合國反對死刑…我們呼籲阿富汗停止執行死刑。」

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）表示，塔利班當局「卑鄙的」公開處決破壞了對世界的承諾。

普萊斯還說：「這向我們表明，塔利班當局試圖恢復他們在1990年代的退步及虐待做法。」（譯者：張茗喧/核稿：張曉雯）1111208