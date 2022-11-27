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西方注意力轉移後阿富汗遭遺忘 新紀錄片再度聚焦

2022/11/27 17:08
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（中央社洛杉磯26日綜合外電報導）儘管世界已經將焦點轉移到烏克蘭戰爭上，但有兩部新紀錄片則將聚光燈重新轉向阿富汗，以及去年美國從阿富汗迅速撤軍後留下的人。

法新社報導，國家地理頻道（National Geographic）的紀錄片「逆行」（Retrograde，暫譯）講述一名阿富汗將軍在2021年試圖阻止塔利班進攻，卻徒勞無功；而 Netflix的「捨她其誰：阿富汗的明天」（In Her Hands）則講述阿富汗最年輕女市長的故事，她在塔利班接管阿富汗後，不得不逃離家園。

「逆行」的導演海尼曼（Matthew Heineman）說：「我們已經忘記了這個故事，我們最後一次討論阿富汗戰爭或閱讀有關阿富汗戰爭的文章是什麼時候？」

「顯然還有一些關於它的報導，但是…沒有多少人在談論這個我們拋棄的國家。」

「捨她其誰：阿富汗的明天」中焦點人物前市長加法里 （Zarifa Ghafari) 告訴法新社，塔利班重新掌權後，阿富汗是「當今世界上唯一一個婦女可以出賣自己的身體、孩子和其他任何東西的國家，但她們不能上學」。

而在國際上的政治性會議中，「阿富汗的情況卻無人討論」。

這兩部電影都以美國撤軍前幾個月作為開場，他們拍攝的對象都試圖為自己的國家建立一個更安全、更平等的未來。

儘管阿富汗和烏克蘭的衝突在性質上大不相同，但這兩部電影都有警世寓言的效果，描述一旦西方轉移注意力會發生什麼事。

海尼曼說：「顯然，這在整個歷史上不斷發生，而且在未來很長一段時間還會繼續發生。那麼我們可以從這次經驗中學到什麼？」

加法里說：「無論烏克蘭發生什麼事，都是我們60年來一直在經歷的事情。同樣的事情不斷重複，所以我們懂他們的痛苦。」（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1111127

#阿富汗
#加法里
#塔利班
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