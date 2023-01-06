哈利爆料在阿富汗殺害25人 前英上校稱自毀聲譽

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（中央社倫敦6日綜合外電報導）哈利王子在即將出版的回憶錄「備胎」中坦承在阿富汗擔任阿帕契直升機飛行員期間曾經殺害25人。一名英國前指揮官說，哈利王子揭露這段過去是判斷失誤，也毀壞了自己的聲譽。

據報導，哈利王子在回憶錄中表示，他對於這麼做並不感到滿足或羞恥，還形容消滅目標就像從棋盤上「移走棋子」。

英國陸軍前上校坎普（Richard Kemp）告訴英國廣播公司（BBC），哈利王子的發言可能危害自身安全，引發報復。

在「備胎」（Spare，暫譯）書中，哈利王子詳細列出他擔任阿帕契直升機飛行員的時間等細節。此書的西班牙文版本先前因被搞錯而提早上市銷售，BBC也取得了一本。

哈利在書中首次揭露他曾殲滅25名塔利班敵軍。基於他曾被派遣至阿富汗海曼德省（Helmand）2次，完全可能達成這項戰果。

塔利班發言人卡拉米（Bilal Karami）對於哈利王子的回憶錄內容表示，這些曾在阿富汗境內作戰的國家軍隊「觸犯了罪行」。他表示：「這份自白顯示，那些占領國家的武力都有相同的犯罪故事。」

美國和北大西洋公約組織（NATO）盟友於2001年攻打驅逐塔利班政權，稱塔利班治理下的阿富汗窩藏與911恐怖攻擊事件有關的賓拉登（Osama Bin Laden）和其他蓋達組織（al-Qaeda）分子。

坎普於2003年被派遣至喀布爾（Kabul）指揮阿富汗駐軍。他表示，被殺害的塔利班叛亂分子都是壞人，他對於哈利王子揭露出手殲滅的人數也沒意見，但對於哈利稱軍隊把這些叛亂分子視為「次等人類，只是被推倒的棋子」，他有不同意見。

坎普受訪說，「我認為他在書裡說，叛亂分子被視為非人類（unhuman），或許該說是近乎於次等人類（subhuman），只是需要被推倒的棋子，這種說法是錯的」。

「真實情況完全不是這樣。英國陸軍也沒有這樣訓練人…。」

「我認為他的評論沒有反映現實，這是誤導，而且對於那些希望英國軍隊、英國政府受傷的人而言或許有利可圖，因此我認為這是判斷失誤。」

不過，坎普也替哈利說話，認為哈利應該為他殲滅的敵軍人數感到「驕傲」，因為這可能對戰場局勢發揮「有效影響」，還說哈利也該為他的勇敢行為，以及他替傷兵發起的活動感到驕傲。

但他表示，這可能會讓哈利的維安問題更加惡化，引發同情塔利班的人「試圖展開報復」。（譯者：戴雅真/核稿：陳正健）1120106