塔利班禁女性上大學任職NGO 聯合國譴責籲撤禁令

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（中央社紐約聯合國總部27日綜合外電報導）聯合國安全理事會今天呼籲讓阿富汗婦女與女孩全面、平等且有意義的參與社會，譴責塔利班（Taliban）政府禁止女性就讀大學或替人道救援組織工作。

路透社報導，有15個理事國的安理會在一致通過的聲明中說，禁止阿富汗婦女與女孩就讀高中與大學，「代表愈來愈不尊重人權與基本自由」。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天在推特（Twitter）發文說，這些限制「不合理地違反人權，必須廢除」。他又說：「將婦女與女孩排除在外並要求沉默的行動，持續對阿富汗人的潛能造成巨大苦難與重大挫折。」

塔利班政府是在安理會上週對阿富汗議題召開會議時宣布禁止女性就讀大學。阿富汗3月禁止女孩就讀高中。

安理會也譴責塔利班禁止女性任職於非政府組織，稱這「將對阿富汗的人道救援行動立即造成重大衝擊」，包括對聯合國的人道救援行動。

聯合國安理會表示：「這些限制與塔利班對阿富汗人員做出的承諾以及國際社會抱持的期待相牴觸。」安理會也對聯合國駐阿富汗援助團（United Nations Assistance Mission in Afghanistan, UNAMA）表達全面支持。

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聯合國主管人道主義事務副秘書長兼緊急救濟協調員葛瑞菲斯（Martin Griffiths）上週對安理會說，有97%的阿富汗人生活貧困，2/3的人口需要救濟才能生存，有2000萬人面臨急性飢餓，有110萬名青少女遭禁止上學。

奉行伊斯蘭主義的塔利班去年8月奪權。他們上次在20年前掌權前大致也禁止女性受教育，但之後說政策已經改變。塔利班政府未受國際承認。（譯者：張曉雯/核稿：劉文瑜）1111228