禁女性任職NGO重要援助喊卡 塔利班挨批後反嗆

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（中央社喀布爾25日綜合外電報導）阿富汗塔利班（Taliban）當局下令禁止女性為非政府組織（NGO）工作後，5大NGO今天暫停在阿富汗的作業。這項禁令引發國際譴責，塔利班反嗆要在阿富汗運作就要遵守規定。

英國廣播公司（BBC）報導，國際關懷協會（Care International）、 挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）和拯救兒童基金會（Save the Children）表示，他們「在沒有女性工作人員的情況下」無法照常運作。

國際救援委員會（International Rescue Committee）也暫停相關服務，「全球伊斯蘭救濟組織」（Islamic Relief）則說已陸續暫停大部分業務。

● 塔利班頻頻打壓女權

塔利班自2021年8月在阿富汗再次掌權以來不斷打壓女性權利。法新社報導，強硬派伊斯蘭主義的塔利班不到一週前才下令禁止女性上大學，引發國際公憤，部分阿富汗城市也出現抗議活動。

塔利班政府經濟部昨天發出禁令並威脅說，NGO若繼續讓女性工作，將吊銷這些援助組織的營運執照。

經濟部表示，曾接獲任職NGO的婦女未適當遵守伊斯蘭著裝規定的「嚴重投訴」。當局先前也以類似的理由禁止女性接受大學教育。

● 人道援助受威脅 NGO女員工沒工作恐全家挨餓

塔利班的禁令一出後，相關國際人員和NGO紛紛警告人道主義援助將嚴重受創。

拯救兒童基金會、挪威難民理事會及國際關懷協會在聯合聲明中說：「在沒有女性工作人員參與下，我們無法有效接觸到阿富汗亟需幫助的兒童、婦女和男性。」

聲明還說，他們在釐清當局這次宣布的內容之際，「將暫停有關計畫，並且要求讓男性和女性能同樣繼續對我們在阿富汗的拯救人命援助工作作出貢獻」。

路透社報導，國際救援委員會也以類似的理由暫停在阿富汗的相關服務。國際救援委員會說，他們在阿富汗僱用8000多人，其中有3000多人是女性。

已為外國NGO工作多年的24歲女子夏巴納（Shabana）告訴法新社，她是家中唯一有賺錢的人，「如果我沒工作，我們一家15口就會餓死」。

她表示：「全世界都在慶祝新年到來，而阿富汗對女性來說卻成了地獄。」

●國際齊聲譴責 塔利班反嗆

塔利班的禁令引發國際譴責聲浪。美國駐阿富汗代辦戴克（Karen Decker）警告，塔利班的決策將導致人民挨餓。

戴克在推特發文質疑說，女性不能再向其他婦孺分發援助物資的話，塔利班打算要如何防止婦孺餓死。

聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉巴洛夫（Ramiz Alakbarov）告訴法新社，這項禁令將影響對數以百萬計民眾提供援助的工作，也會對阿富汗經濟造成破壞性衝擊。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天也強烈譴責塔利班下令禁止女性在所有國內和國際NGO工作，他說此舉等於是讓女性在公共領域消失。

波瑞爾呼籲塔利班立即取消相關決策，要求盡到尊重國際人道主義法和人道主義原則的義務。

面對國際批評聲浪，塔利班今天反嗆說，所有想在阿富汗運作的機構都要遵守規定。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在推特回應美國駐阿富汗代辦聲明時說：「我們不允許任何人以人道主義援助的名義對我方領袖決策說廢話或威脅。」

目前不清楚塔利班這道命令是否影響NGO外籍員工。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1111226