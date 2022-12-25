塔利班禁女性任職NGO 3援助機構暫停阿富汗業務

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（中央社喀布爾25日綜合外電報導）阿富汗塔利班政府下令禁止女性在所有國內和國際非政府組織工作，包括拯救兒童基金會等3個外國援助機構今天宣布暫停當地業務。

法新社報導，塔利班（Taliban）政府這項最新限制對在全國各地進行人道工作造成打擊，聯合國機構和數十個在阿富汗營運的非政府組織的代表齊集首都喀布爾進行會商。

拯救兒童基金會（Save the Children）、挪威難民理事會（Norwegian Refugee Council）、美國糧食救濟難民協會（CARE）在聯合聲明中指出：「沒有女性工作人員參與，我們無法有效接觸到阿富汗亟需幫助的兒童、婦女和男性。」

「我們在釐清這項宣布之際，將暫停有關計畫，更要求讓男性和女性能同樣繼續對我們在阿富汗的拯救人命援助工作作出貢獻。」

塔利班當局昨天下達上述命令後立即招致國際譴責，各國政府和國際組織無不就數以百萬計阿富汗人賴以活命的人道工作將受的影響提出警告。

伊斯蘭主義強硬派的塔利班政府不到一週前才下令禁止女性上大學，在全球引起公憤，並在部分國內城巿引起抗議。

經濟部昨天威脅，非政府組織若未貫徹這項命令，將遭到吊銷營運執照。核發相關執照的經濟部表示，接獲任職非政府組織婦女未妥適遵守伊斯蘭著裝規定的「嚴重投訴」。

塔利班下達上述最新指令後，由聯合國機構與數十個外國非政府組織組成的人道主義國家小組（Humanitarian Country Team）代表在喀布爾開會，商討是否暫停所有援助工作。

聯合國譴責塔利班政府經濟部上述命令，表示將要求塔利班提出解釋，強調「系統性地從公領域各層面和政治生活中排除女性，將導致阿富汗倒退，並危害追求國家和平或穩定的任何努力」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，這項禁令對阿富汗人將「具毀滅性」，因為「拯救數以百萬計人命的生死攸關援助將會因此中斷」。（譯者：何宏儒/核稿：林治平）1111225