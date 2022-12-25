塔利班禁NGO用女員工 聯合國等代表共商因應之道

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（中央社喀布爾25日綜合外電報導）阿富汗塔利班當局下令所有非政府組織（NGO）停止雇用女性員工後，聯合國（UN）與數十個在阿富汗運作的NGO高階成員今天將在首都喀布爾（Kabul）開會討論因應之道。

法新社報導，塔利班（Taliban）當局下達的命令立即引來國際譴責，各國政府與組織都警告，這麼做會影響阿富汗的人道服務，而該國有數以百萬計的人民仰賴援助。

不到一週前，強硬派伊斯蘭主義的塔利班才剛禁止女性上大學，全球憤怒以對，阿富汗若干城市也出現抗議。

阿富汗經濟部昨天揚言，如果NGO不執行命令，就要吊扣它們的營運執照。

負責核發這類執照的經濟部表示，經濟部收到「嚴重申訴」，指控在NGO工作的女性未遵守適當的伊斯蘭教服儀規定。

聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）新聞官古莫（Tapiwa Gomo）告訴法新社：「人道主義國家小組（HCT）安排在今天稍晚開會諮詢和討論如何因應這個問題。」

人道主義國家小組成員為聯合國高官，以及數十個阿富汗與國際NGO代表，他們負責協調分配援助到阿富汗全國。

若干NGO人員表示，這次會議將討論在塔利班下達最新指令後，是否暫停所有援助工作。

聯合國譴責阿富汗經濟部此舉，表示這項命令系統性地把女性排除在公共與政治生活所有層面之外，使國家走回頭路，並危及讓阿富汗和平穩定的努力。

聯合國還說，將要求塔利班就這項命令給予解釋。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1111225