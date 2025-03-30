TPBL國王簡祐哲100%命中率攻15分 林書豪都稱讚

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（中央社記者黎建忠台北30日電）效力於台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王的射手簡祐哲，今天在對上新北中信特攻的比賽中，替補出賽三分球5投全中、拿下本季個人新高15分，賽後林書豪也盛讚他「攻防出色，帶來能量」。

連同今天這場對上特攻的比賽，簡祐哲本季平均每場可攻下5.1分，雖然三分球命中率高達39.7%，但「產量」並不多，每場僅投進1.2個。

今天簡祐哲替補出賽20分鐘，5次出手全都在三分線外，命中率百分之百，包括終場前1分14秒追平比數的關鍵三分彈。

賽後簡祐哲接受媒體聯訪時表示，能在這樣拉鋸的比賽中投進三分球，對自己的信心很有幫助，「也很感謝隊友和教練團對我的信任。」

林書豪對於簡祐哲同樣稱讚有加，直言「他這場比賽打得很好，不論在進攻或者防守上。要把球投進其實不難，但要願意去出手，願意持續出手，就得要很大的信心，今天他做得很棒。」

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國王總教練萊恩（Ryan Marchand）甚至開玩笑說：「祐哲從板凳出發帶給我們很大的能量，投籃這麼好，應該是沃許本（Jason Colin Washburn）教他的。」

簡祐哲隨即笑說：「沃許本平常是真的會指導我們投籃，但我相信我的投籃應該是比他好才對。」（編輯：張雅淨）1140330