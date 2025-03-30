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TPBL林書豪末節爆發 國王逆轉特攻笑納4連勝

2025/3/30 17:43（3/30 18:16 更新）
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效力於台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王隊的林書豪（右），30日在例行賽最後一節個人包辦12分，率領球隊逆轉奪勝，擊敗新北中信特攻隊。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月30日
效力於台灣職業籃球大聯盟TPBL新北國王隊的林書豪（右），30日在例行賽最後一節個人包辦12分，率領球隊逆轉奪勝，擊敗新北中信特攻隊。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月30日
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（中央社記者黎建忠台北30日電）TPBL今天上演「新北內戰」，暫居例行賽龍頭的國王，靠著林書豪末節個人貢獻12分，率領球隊以100比98逆轉擊退中信特攻，笑納4連勝。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王和新北中信特攻共用新莊體育館為主場，今天則是國王「作客」特攻，首節雖以25比27落後，但半場結束反以50比48超前。

第3節特攻得分爆發，其中後衛魏嘉豪單節4投4中包含1記三分球，加上2罰全中，攻下11分，帶領球隊前3節結束，以82比73取得領先。

國王第4節開始防守加壓，迫使特攻單節僅攻下16分，反觀國王進攻在林書豪單節12分帶領下，逐步收復失土。

終場前2分35秒，國王還以4分落後，但林書豪、簡祐哲先後砍進三分球，幫球隊打出6比2攻勢追成97比97平手；接著林書豪在終場前45秒快攻單打2分拋投得手，幫助球隊取得99比97超前，他也興奮地握拳怒吼。

特攻洋將奈森（Nysier Brooks）在終場前6秒站上罰球線，結果2罰僅1中，被迫只能使用犯規戰術，沒想到林書豪同樣2罰1中。只可惜特攻沒有暫停可喊，最後5秒從底線發球，偏偏魏嘉豪又發生失誤，球被林書豪抄走，比賽勝負就此底定。

林書豪賽後接受轉播單位訪問時表示，對手打得非常好，「其實我們不值得贏得這場比賽，但全隊第4節就是拚了，只要保持正向就有機會。」

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林書豪笑說：「第4節尾聲投進那個三分球，當然覺得贏球機會更大，但還是要感謝隊友在防守面很給力，才能有這場逆轉勝。」

林書豪攻下全隊最高的20分，另外還有4人得分達雙位數，其中射手簡祐哲全場三分球5投5中、攻下15分。（編輯：張雅淨）1140330

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