TPBL雲豹澄清不實 強調執行長無物化女性言論

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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL台灣職籃大聯盟台啤永豐雲豹今天針對某YouTube頻道中，球隊執行長張建偉遭誤會的談話發出澄清，強調頻道裡聊天對話的內容，和媒體報導不符，提出嚴正抗議。

有媒體以「叫李雅英來坐腿上...TPBL副秘書長YT頻道不雅言論被罵翻」為標題，報導台灣職業籃球大聯盟（TPBL）雲豹執行長張建偉，在YouTube頻道的網路節目中發表物化女性言論，遭到外界議論。

雲豹球團聲明強調，經查證，張建偉執行長於節目中的實際發言為「雅英來，就是要5000則，如果沒有5000則，雅英不會來」、「坐在群哥跟小左的中間。」全程並無「坐在腿上」等不當言語，相關媒體所報導內容明顯為斷章取義與誇大杜撰，已嚴重侵害執行長的名譽。（編輯：陳清芳）1140329