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TPBL謝亞軒飆6記三分彈 特攻擊垮夢想家

2025/3/29 18:32（3/29 18:51 更新）
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TPBL台灣職業籃球大聯盟新北中信特攻隊射手謝亞軒（圖）29日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，全場投進6個三分球、拿下24分，率領球隊順利獲勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月29日
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北中信特攻隊射手謝亞軒（圖）29日在主場迎戰福爾摩沙夢想家隊，全場投進6個三分球、拿下24分，率領球隊順利獲勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年3月29日
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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL新北中信特攻今天迎戰福爾摩沙夢想家，靠著射手謝亞軒飆進6記三分球、拿下全隊最高的24分，終場就以88比81擊退夢想家。

效力於中信特攻的洋將飛馳（Daron Russell），本季平均可攻下28.8分、7.2次助攻，但他因傷連續第2場缺席，不過今天特攻靠著較佳的團隊命中率，上半場結束仍以45比39領先。

其中夢想家第2節單節僅投進3球，三分球則是7投皆落空，團隊單節僅12分進帳。

易籃後夢想家的命中率依舊沒有起色，特攻則持續保持著至少5分以上的領先；終場前3分47秒，特攻靠著謝亞軒三分球命中，取得78比66的雙位數領先，也提前奠定勝基。

謝亞軒賽後接受媒體聯訪時表示，「很感謝教練團和隊友給我機會，加上對手今天大多採取區域聯防，也給了我比較多的空檔，所以我就是盡量把握住。」

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謝亞軒也提到，「大家都知道，飛馳的進攻火力相當旺盛，他的缺賽對我來說是一大挑戰；不過今天這場比賽是季後賽很重要的卡位戰，所以全隊都卯足全力拚下去。」

少了蔣淯安的夢想家，以馬建豪的26分為全隊最高分，但全隊發生了28次失誤，讓特攻輕鬆打出轉換快攻，也讓特攻的禁區得分以44比30完勝夢想家。（編輯：陳政偉）1140329

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謝亞軒
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