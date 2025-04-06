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TPBL國王宰戰神奪7連勝 林書豪歸功教練團

2025/4/6 17:43（4/6 17:51 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王6日下午在新莊體育館與台北台新戰神交手，終場國王以112比96拿下勝利，洋將沃許本（Jason Colin Washburn）（中黃衣）拿下全隊最高的26分。中央社記者吳家昇攝 114年4月6日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王6日下午在新莊體育館與台北台新戰神交手，終場國王以112比96拿下勝利，洋將沃許本（Jason Colin Washburn）（中黃衣）拿下全隊最高的26分。中央社記者吳家昇攝 114年4月6日
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（中央社記者陳容琛台北6日電）台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王今天靠著洋將沃許本攻下26分、12籃板，最後以112比96擊敗台北台新戰神、勇奪7連勝，台裔球星林書豪歸功教練團。

穩居TPBL龍頭寶座的國王今天在主場面對戰神，雖然首節擋不住對手洋將麥卡倫（Ray McCallum）、米勒（Malcolm Miller）連線，導致陷入落後，不過國王立刻在第2節即時調整，也成功逆轉比分，帶著4分領先進入中場休息，加上易籃後仍維持火燙手感，最後國王順利捍衛主場，摘下近期7連勝。

此役國王3名洋將皆有出色發揮，中鋒沃許本（Jason Washburn）攻下全隊最高26分，外帶10籃板，曼尼高（Kenny Manigault）貢獻「雙10」19分、10助攻，桑尼（Sani Sakakini）也挹注19分，而台裔球星林書豪繳出18分、7籃板，本土球員蘇士軒則有10分進帳。

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林書豪賽後接受媒體聯訪時表示，近期比賽都有不同本土球員挺身而出，包含簡祐哲、蘇士軒或陳俊男，帶給球隊很大幫助。蘇士軒透露，歷經東超聯賽洗禮後，心態上成長很多，「隊友個人能力很好，製造很棒機會，我只是有把握住。」

國王近況絕佳，林書豪特別稱讚總教練萊恩（Ryan Marchand）為首的教練團，他分享此役下半場球隊改守區域聯防，自己當下內心相當不同意這個決定，沒想到完全改變比賽節奏，同時透露對教練團很有信心，只要按照計畫進行，有非常高機會打出好球，他並打趣表示，「這就是為什麼我不是總教練。」（編輯：張雅淨）1140406

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王6日在新莊體育館對戰台北台新戰神，國王球星林書豪（前）貢獻18分，終場助隊以112比96擊敗戰神。中央社記者吳家昇攝 114年4月6日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王6日在新莊體育館對戰台北台新戰神，國王球星林書豪（前）貢獻18分，終場助隊以112比96擊敗戰神。中央社記者吳家昇攝 114年4月6日
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