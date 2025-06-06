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TPBL公布年度最佳陣容名單 林書豪領銜第1隊

2025/6/6 17:27（6/6 17:41 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）6日公布年度第一隊陣容，新北國王隊和桃園台啤永豐雲豹隊各有2名球員入選。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月6日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）6日公布年度第一隊陣容，新北國王隊和桃園台啤永豐雲豹隊各有2名球員入選。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 114年6月6日
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（中央社記者黎建忠台北6日電）TPBL今天公布2024-25年賽季年度第1、2隊名單，年度第1隊由新北國王當家球星林書豪領軍，包括後衛高錦瑋、前鋒克羅馬、馬建豪、中鋒沃許本等。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）年度第1隊陣容包括新北國王的林書豪，年度最佳外援沃許本（Jason Washburn），效力於台啤永豐雲豹的克羅馬（Lasannah V. Kromah）、高錦瑋，以及福爾摩沙夢想家的馬建豪。

年度第2隊則有國王林書緯、洋將曼尼高（Kenneth Alan Manigault Jr.），高雄全家海神蘇文儒、夢想家林俊吉與高柏鍇（Brandon Scott Gilbeck）。

從名單來看，拿下例行賽戰績龍頭寶座的國王，一共有4名球員入選年度第1、2隊，整體戰力相當平均。

例行賽戰績第2的夢想家也有3人入選，只可惜在季後賽首輪目前對海神以0比3落後，晉級總冠軍賽的挑戰非常大。

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今年成績大幅突破，打出生涯年的蘇文儒，是海神唯一入選的球員。他透過球團聲明稿表示，感謝大家的肯定，這個賽季學到「對的時機出手，就是好球，進或不進都是其次。」

蘇文儒提到總教練費雪（Mathias Fischer）帶來的不同思維，「教練不會因為我今天得20分就說我做得好，他會告訴我如何更進步，如何讓這支球隊更好，過程中我也學習到如何去打正確的團隊籃球。」（編輯：李錫璋）1140606

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