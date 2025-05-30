阿巴西主動買斷日本B聯盟合約 先當兵再尋機會

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（中央社記者黎建忠台北30日電）台灣職籃好手阿巴西今天確定由經紀團隊，主動和效力日本職籃B聯盟的秋田北部喜悅隊完成合約買斷程序，接下來將先入伍服12天補充兵，再和其他球隊續談加盟事宜。

阿巴西（Mohammad Al Bachir Gadiaga）在去年6月以2年、年薪至少千萬的合約加盟秋田北部喜悅隊，在完成了第1個賽季後，就主動協商完成買斷程序。

阿巴西的經紀公司晧宇國際透露，這次主動買斷合約的原因，是包含日本及台灣在內的多支職業球團，都對阿巴西表達高度興趣並提出正式合約邀請加盟。

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經紀公司強調，基於協助球員獲得更多發展機會，才會主動洽談買斷合約，過程中也獲得秋田北部喜悅隊球團祝福。

由於阿巴西曾在2023年代表台灣男籃參加杭州亞運，因此獲得12天補充兵資格。近期阿巴西將先入伍服役，預計於6月中旬退伍後，正式作出下個賽季的去向決定。（編輯：方沛清）1140530