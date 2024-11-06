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亞洲盃入選球員TPBL比PLG多 齊文駿：不覺得這是贏

2024/11/6 17:13
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（中央社記者黃巧雯台北6日電）亞洲盃資格賽台灣男籃15人名單日前出爐，對於台灣職籃TPBL球員就占7人，而PLG僅周桂羽入選，TPBL秘書長齊文駿今天表示，不覺得這是贏。

中華民國籃球協會日前公布亞洲盃資格賽台灣男籃15人名單，集結陳盈駿、劉錚、林庭謙、游艾喆、林秉聖、阿巴西及曾祥鈞旅外好手，其他8名球員則來自台灣2大職籃。

不過，相較於P. LEAGUE+僅周桂羽入選台灣男籃，台灣職業籃球大聯盟（TPBL）多達7人入列，包括胡瓏貿、蘇士軒、陳冠全、歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）以及新生代球員高錦瑋、林俊吉、馬建豪。

面對TPBL入選台灣隊人數比PLG多，齊文駿接受媒體聯訪時從客觀面分析，他表示，TPBL擁有7支球隊，無論球隊與球隊人數都比PLG（4隊）多，而球員也是由籃協挑選，因此他不覺得這是贏。

亞洲盃資格賽第2階段將開打，台灣男籃這次由外籍教練圖齊（Gianluca Tucci）領軍，11月21日將在主場迎戰香港。（編輯：張雅淨）1131106

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