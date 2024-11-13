台灣男籃亞洲盃資格賽敲定保險 球員更有保障

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（中央社記者陳容琛台北13日電）台灣男籃備戰亞洲盃資格賽，中華籃協今天透露，已經敲定保險、參賽協議等相關細節。陣中主力胡瓏貿認為，此舉將給予球員更多保障。

有鑒於日前台灣男籃在亞洲盃資格賽爆發的組訓爭議，因此中華民國籃球協會在這次亞洲盃資格賽第2階段逐步修正缺失，其中在外界關注的失能險部分，副秘書長張承中今天在賽前記者會接受媒體聯訪時透露，目前已經有6名球員遞交合約給保險公司，藉以獲得較為高額的保障。

針對沒有遞交合約的球員，張承中指出，雖然保險公司只能使用定額來保險，不過假如球員因爲受傷申請失能險理賠，教育部體育署將依照球員所屬球團合約，以慰問金方式補足到符合該球員月薪的金額，「這是保險一大進展」。

至於國家隊參賽協議，張承中透露，分別與球員工會、球員代表及經紀人一共開了6次會議，協議內容已經通過籃協理事會，雙方基本上達到一個共識，以協議方式明訂權利義務，包含後勤配備、出賽費每場新台幣1萬元等，目前有5名球員與籃協簽約。

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張承中強調，就算球員尚未在參賽協議上簽字，保障待遇將一視同仁，但他仍希望持續溝通，讓選手了解合約的內容，進而產生認同，「我覺得簽字代表一個信任，把權利義務書面化、文字化，或許明年瓊斯盃會有更多人簽」。

過去身為國家隊常客的胡瓏貿，近年受到傷勢影響，已經3年未能替台灣男籃效力，如今再披上這件熟悉的戰袍，看著保險、參賽協議等制度逐漸成熟，他表示，代表國家隊更專業化，「給予球員更多保障」。（編輯：管中維）1131113