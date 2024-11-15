台灣男籃備戰亞洲盃資格賽 TPBL送逾12萬加菜金

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（中央社記者陳容琛台北15日電）台灣男籃近期備戰亞洲盃資格賽，TPBL會長莊瑞雄今天親自到場勉勵國手「拚就對了」，並準備合計新台幣12萬8000元的加菜金慰勞全體隊職員。

台灣男籃即將於11月下旬征戰亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，而這次的15人集訓名單由陳盈駿、劉錚等7名旅外好手領銜，搭配歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）及國內職籃的主力球星，陣容整齊度堪稱一時之選。

近期台灣男籃已經展開第2階段集訓，目標鎖定亞洲盃資格賽首勝，而台灣職業籃球大聯盟TPBL會長莊瑞雄今天與聯盟副秘書長王志群親自到場勉勵國手們，並準備合計新台幣12萬8000元的加菜金慰勞15名選手及17名教練團等全體職員。

莊瑞雄表示，非常感謝這群國手願意在賽季期間投入國家隊訓練，因為正當其他球員在休息的時候，他們卻需要額外花時間及心力為國家打拚，同時稱讚這次的陣容匯集了國內外職籃與老中青三代菁英，而且完備了後勤團隊，讓球員們可以無後顧之憂。

在訓練的過程中，莊瑞雄也看見選手拿出百分之百的拚勁，並勉勵所有人「拚就對了」，更呼籲球迷無論是否進場加油，一起當國家隊的最強後援，「不管對手多高多壯，當我們表現出更強悍的氣勢，怯場的會是敵隊。」（編輯：陳政偉）1131115