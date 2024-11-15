本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
12強棒球賽台日大戰阪神強投先發 才木浩人：用表現讓台灣球迷安靜
首頁 / 運動
TPBL
新聞專題
TPBL1/300
首頁 / 運動

台灣男籃備戰亞洲盃資格賽 TPBL送逾12萬加菜金

2024/11/15 18:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳容琛台北15日電）台灣男籃近期備戰亞洲盃資格賽，TPBL會長莊瑞雄今天親自到場勉勵國手「拚就對了」，並準備合計新台幣12萬8000元的加菜金慰勞全體隊職員。

台灣男籃即將於11月下旬征戰亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，而這次的15人集訓名單由陳盈駿、劉錚等7名旅外好手領銜，搭配歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）及國內職籃的主力球星，陣容整齊度堪稱一時之選。

近期台灣男籃已經展開第2階段集訓，目標鎖定亞洲盃資格賽首勝，而台灣職業籃球大聯盟TPBL會長莊瑞雄今天與聯盟副秘書長王志群親自到場勉勵國手們，並準備合計新台幣12萬8000元的加菜金慰勞15名選手及17名教練團等全體職員。

莊瑞雄表示，非常感謝這群國手願意在賽季期間投入國家隊訓練，因為正當其他球員在休息的時候，他們卻需要額外花時間及心力為國家打拚，同時稱讚這次的陣容匯集了國內外職籃與老中青三代菁英，而且完備了後勤團隊，讓球員們可以無後顧之憂。

在訓練的過程中，莊瑞雄也看見選手拿出百分之百的拚勁，並勉勵所有人「拚就對了」，更呼籲球迷無論是否進場加油，一起當國家隊的最強後援，「不管對手多高多壯，當我們表現出更強悍的氣勢，怯場的會是敵隊。」（編輯：陳政偉）1131115

莊瑞雄
台東關山擬建戰備道引爭議 陳瑩助尋替代方案莊瑞雄陳瑩關心台東災情 農業部允從寬從優處理
TPBL
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
TPBL丁聖儒先發數據爆發 笑稱贏球比大三元還開心
172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：