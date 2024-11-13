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台灣男籃拚亞洲盃資格賽 隊長劉錚喊只有贏的方向

2024/11/13 17:17
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（中央社記者陳容琛台北13日電）台灣男籃近期積極備戰亞洲盃資格賽第2階段，「台灣隊長」劉錚表示，只要上場沒有想要輸，只有贏的方向，並感謝願意披上國家隊戰袍的隊友。

台灣男籃即將於11月下旬征戰亞洲盃資格賽第2階段，分別在21日於主場對上香港、25日則作客紐西蘭，而這次的15人集訓名單由陳盈駿、劉錚等7名旅外好手領銜，加上歸化球員高柏鎧（Brandon Gilbeck）及國內職籃的主力球星，陣容的整齊度堪稱一時之選。

榮膺「台灣隊長」的劉錚今天在賽前記者會接受媒體聯訪時透露，自己幾乎一整年都在比賽，因此自評身體維持在不俗的競技狀態，並表示身為運動員，上了賽場沒有想要輸，只有贏的方向，同時感謝願意來打台灣隊的戰友們，尤其很開心再度與胡瓏貿並肩作戰。

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暌違3年再次披上國家隊戰袍，胡瓏貿則提到，其實內心一直有意願，只是前幾年受到腰傷影響，「今年的狀況好很多，我也花了很多時間。」驚覺自己是陣中第2年長的球員，胡瓏貿作為台灣男籃重要的防守悍將，他期許傳承經驗給年輕球員，「目標幫台灣奪勝，但我沒有給自己壓力，維持以往風格。」

主力控衛陳盈駿分享，穿上台灣隊球衣內心充滿期待，並點出這次比賽獲勝的關鍵在於防守強度、保護籃板，搭配謹慎的準備及充足的情蒐。與游艾喆、高錦瑋同是後衛的學弟攜手拚戰，陳盈駿表示，很看好兩名小學弟的未來發展，「非常出色的球員，我們會利用這段時間交流切磋。」（編輯：陳政偉）1131113

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