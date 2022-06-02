吳念真談「做戲的人」 找回當年困窘環境下的雄心

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

「念真看台劇」座談分享會2日下午於2022第30屆台北國際書展黃沙龍登場，以書籍「做戲的人－新台劇在路上」為起點，邀請導演吳念真到場分享台灣影視產業幕前幕後的故事。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北2日電）愈來愈多人追台劇，台灣影視成績有目共睹，但導演吳念真表示，一齣戲的成功不可能只靠一個人，現在還只是把一扇門擠開，看到一點亮光，應找回當年在困窘環境下依然努力打拚的雄心。

今天在台北國際書展世貿一館展場黃沙龍舉行的「念真看台劇」座談會，導演吳念真及作家劉克襄同台開講，以新書「做戲的人－新台劇在路上」為題，暢談台劇幕前幕後的故事。

吳念真說，他現在70歲了，回想以前一群年輕台灣電影工作者，每天湊在一起都在談如何讓自己的電影在國際上被看到，他就很感動，吳念真提起導演楊德昌有一次在跟大家聊天時，忽然很激動的說，「我們可以努力在台灣運動選手還沒拿到奧林匹克金牌之前，先拿到國際影展的大獎」，當時在座的人都不以為然，但後來是真的做到了。

吳念真說，在那個環境很困窘的情況之下還有這種雄心，十分難得。

吳念真提到編劇的重要性，回想自己20幾歲在當編劇時，每個編劇都會被問到「什麼樣的電影才能賣座？」吳念真心中就想「我如果知道，我就當老闆了」；拍廣告時，客戶會要求這支廣告一定要讓產品大賣，「那我當老闆就好了，幹嘛替你拍廣告？」

吳念真表示，「做戲的人」最重的是要能覺得自己的不足，「我剛當編劇時，最高紀錄一個劇本改9遍，一個劇本約3萬多字，9遍是近30萬字，我也沒說什麼，人家挑剔一定有他的道理，你覺得可以讓故事更好，你就照著改，但現在好像很多人的東西都不能改，一被要求，就在臉書（Facebook）上抱怨」。

吳念真說，任何劇本一開始都要反問自己「我這個東西真的好嗎？」有沒有可能更好一點？「當你在要求別人給你專業待遇的時候，你有沒有展現你的專業？」

吳念真也提到，台灣在未來真正需要政府幫忙的地方是法務，電影要賣出去，裡面的內容有什麼是別人的？要怎麼付費？在平台播出時，利潤怎麼分配？這當中有無數合約，需要專業人士來協助，「政府如果願意幫影視團隊，應該不是給錢，而是找到可以解決這些事情以及可以募集到資本的人」。（編輯：陳仁華）1110602

2022台北國際書展黃沙龍2日下午舉行「念真看台劇」座談會，由作家劉克襄（左）與導演吳念真（右）以書籍「做戲的人－新台劇在路上」為起點，暢談台灣影視產業幕前、幕後的故事。中央社記者鄭清元攝 111年6月2日

（中央社）

書名：做戲的人－新台劇 在路上

作者：中央通訊社

出版社：印刻出版

日期：2022年4月1日

網路通路連結：

中央社電子書城（可享含運特惠價284元）

博客來

誠品

金石堂

讀冊

三民