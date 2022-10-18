謝盈萱雙料入圍視后難抉擇 嚴藝文幽默舉例獲掌聲

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金馬影后謝盈萱（圖）以戲劇「俗女養成記2」、「四樓的天堂」2部作品入圍第57屆金鐘獎戲劇節目女主角，她18日出席公廣集團金鐘入圍茶會表示，2個都是她很喜歡的戲，開心沒有辜負劇組對角色放的心力。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月18日

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（中央社記者葉冠吟台北18日電）金馬影后謝盈萱今年以「俗女養成記2」、「四樓的天堂」2部作品卡位金鐘視后，直呼都很喜歡，讓一旁的導演嚴藝文補充「手心、手背都是肉，但手心比較嫩」，並揪謝盈萱擊掌。

第57屆金鐘獎堪稱台劇大爆發豐收年，每組都被視為死亡之組，在戲劇節目女主角項目裡，謝盈萱一個人就有2部作品入圍，並將與「華燈初上」的林心如和楊謹華、「國際橋牌社2」的范宸菲廝殺。今天謝盈萱出席公廣集團金鐘入圍茶會，也先後與2個劇組合體受訪。

謝盈萱說，今年的戲和演員都很強，一開始沒抱太大希望，沒想到最後有2個入圍，當天開心又感動，「2個都是我很喜歡的戲，覺得意義已經大過很多事情，沒有辜負導演、編劇對角色放的心力，我做的事情有被看到」，更笑言這個月就像做夢般，打趣不想知道結果。

謝盈萱也稱讚對手們，不論誰得獎都心服口服，她認為林心如和楊謹華表演細膩飽滿，都有不同的改變，而年輕的范宸菲要面對這麼多對手演員，拍攝過程必定卯足全力發揮，評審要決定結果很不容易。

至於比較想以哪個作品得獎，謝盈萱笑言希望導演們能得獎，謝謝他們為演員寫出適合的腳本，並讓自己充分發揮。但2個劇組工作方式真的很不同，自己做的功課也不一樣，雖然是與「四樓的天堂」導演陳芯宜首次合作，卻像遇到知音、能完全放鬆，「俗女養成記2」導演嚴藝文則是老朋友，工作起來很開心。

關於「俗女養成記」是否會有第3季或電影版，導演陳長綸打趣說：「有啊，謝盈萱自導自演，拍到『小嘉玲』吳以涵長大繼續接力」，讓謝盈萱笑著說：「好啊！我來導，長綸導演來當攝影指導」，不過也隨即改口，「覺得往新的作品、新的角色會比較好玩」。

嚴藝文表示，能在有限預算獲得這樣的入圍成果，已經要給團隊拍拍手，「俗女養成記」後續的故事，若是沒能交出有誠意的作品，乾脆不要拍；陳長綸則透露中國有籌劃類似的故事，也有和電視台洽談，還邀請他和嚴藝文去擔任監製，都還在討論中。

再次以「嘉玲媽」提名最佳女配角的于子育表示，能以同一個角色入圍很開心，且第2季角色明顯有成長，讓她演得很過癮。于子育因「俗女養成記」有了國民媽媽稱號，她欣然接受，認為對女性有新的期待與敬佩，「所有的媽媽都不一樣，我也不怕再演媽媽」。

「四樓的天堂」導演陳芯宜和編劇樓一安則表示很幸運擁有這群演員，每個人都沒有保留，把部分的自己投入表演中，但也替黃秋生、范少勳抱屈，兩人沒能入圍很遺憾。（編輯：張芷瑄）1111018

戲劇「四樓的天堂」劇組18日出席公廣集團金鐘入圍茶會，演員王真琳（左起）、陳家逵、謝盈萱和編導陳芯宜出席。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年10月18日