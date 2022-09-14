金鐘獎主持群曝光 首日曾國城攜手唐綺陽、戲劇類曾寶儀擔綱

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第57屆金鐘獎14日公布主持人，節目類由曾國城（左）、唐綺陽（中）主持，戲劇類由曾寶儀（右）一人擔綱。（中央社檔案照片）

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（中央社記者葉冠吟台北14日電）第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮主持人今天公布，由廣播金鐘常客邵大倫與陳明珠首度搭檔合作；電視類也提前曝光，節目類由曾國城、唐綺陽主持；戲劇類則是曾寶儀擔綱，陣容卡司強大。

承辦單位三立電視證實，今年典禮製播小組特別邀請的主持陣容，不只有國寶，而且還是「曾國寶」。節目類頒獎典禮由曾國城、唐綺陽主持；隔天的戲劇類典禮主持則由曾寶儀一人擔綱，預計9月底會舉行正式記者會公布。

今天正式公布的廣播金鐘典禮主持人，則由具歌手、廣播DJ、電視節目主持人等多重身分的邵大倫搭檔陳明珠，兩人都是廣播金鐘主持人得主。今天記者會上，卲大倫與陳明珠以華麗紅色系禮服出席，兩人背著吉他、俏皮唱歌出場，邵大倫預告典禮中將會加入歌舞秀表演，目前也已開始準備集訓。

邵大倫分享，從2007年開始到現在，自己是廣播金鐘全勤獎，記者會上還嘗試創作了一小段歌曲，他笑言，這次跟陳明珠合作，根本是讓預計出專輯的陳明珠成為他擔任製作人的白老鼠。

陳明珠則坦言今年自己沒報名廣播金鐘，一開始就告訴爸媽不要看入圍公布記者會，媽媽本來還有點難過，不過她安慰媽媽，自己會用另一形式參加金鐘獎，更透露老闆黃子佼告訴她，亮麗登場就好，不走搞笑路線就不要勉強自己，邵大倫也說有收到黃子佼的訊息，寫道：「明珠拜託你了！」

陳明珠說，現在不擔心怯場或典禮發生臨時狀況，反而最怕疫情確診，所以除了工作外，她根本不出門；而邵大倫則現場開出口頭支票，保證典禮時會瘦6公斤，目標減到近80公斤。第57屆廣播金鐘獎頒獎典禮將於10月15日在國父紀念館舉辦。（編輯：屈享平）1110914