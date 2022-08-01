全明星運動會4怪物新人輩出 7男星泳破節目紀錄

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運動實境節目「全明星運動會」第4季本週測試賽迎來跳遠、50公尺游泳、折返跑及足球守門等項目，男選手林家佑在50公尺游泳項目中，以28秒94好成績打破節目的大會紀錄。（台視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月1日

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（中央社記者葉冠吟台北1日電）運動實境節目「全明星運動會」第4季收視再創新高，寫下平均收視2.31好成績，在50公尺游泳測試賽有7名男選手打破節目紀錄，「怪物新人」輩出，林家佑還游進30秒內讓大家驚呼連連。

「全明星運動會」繼上週有選手打破100公尺短跑及壘球投擲的紀錄後，本週測試賽迎來跳遠、50公尺游泳、折返跑及足球守門等項目。

特別在游泳50公尺中，女選手葉慈毓、謝予容以42秒48、42秒98的成績，雙雙擠上大會紀錄的第2及第3名；男子組成績更是優異，共有7名選手打破紀錄保持人徐新洋的38.06秒，包括張家陞、夏浦洋、曾奕翔、各務孝太、于成炘、許得瑋。

其中曾是游泳選手的林家佑，更以28秒94好成績打破節目的大會紀錄，也是生涯最佳成績，讓網友興奮頻喊：「太期待這季的游泳項目了！」

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模特兒出身、28歲的林家佑從小就是游泳隊，征戰無數泳池賽場，後來轉往演藝圈發展，曾是「大學生了沒」班底之一。不過2017年他罹患骨癌，為切除癌細胞在手臂伸留下長達20公分的疤痕，後續也曾透過書籍分享自己3年抗癌路，並如何和身上的疤痕和解，也成為本季網友最期待的選手之一。

製作單位也在節目預告中公布第4季的新選秀制度，將透過「指名制」進行分隊。主播徐展元表示這項制度是自己建議提供的意見，對於3隊來說也是最公平的方式，網友也熱烈討論表示：「隨著選手越來越專業，用這種方式來選秀能增加可看性跟公平性」、「專業的建議，想必這次選秀應該蠻刺激的」。（編輯：陳政偉）1110801