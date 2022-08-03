斯卡羅戲劇影像展重返恆春 曹瑞原推最夯「原」宇宙

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史詩旗艦劇「斯卡羅」開播將屆滿1年，導演曹瑞原與製作團隊受屏東縣政府邀請籌辦「斯卡羅戲劇影像展」2.0版，6日將在恆春登場，曹瑞原也期待以實際行動帶動當地觀光，回饋恆春，以表達由衷感謝之意。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月3日

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（中央社記者葉冠吟台北3日電）史詩旗艦劇「斯卡羅」開播將屆滿1年，導演曹瑞原與製作團隊受屏東縣政府邀請籌辦「斯卡羅戲劇影像展」2.0版，展示族群多元的半島風情，曹瑞原更直呼「最夯『原』宇宙就在這裡」。

對於此次展覽，導演曹瑞原感性地以「終於回到恆春」來形容，他表示從2020年1月殺青到2021年戲劇首播，曾多次規劃回恆春半島及部落舉辦感謝聚會，無奈因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情關係而中止計劃。

這回將型式昇華成展覽並擴大移師到恆春舉辦，曹瑞原期待以實際行動帶動當地觀光，回饋給恆春，以表達由衷感謝之意，他強調「斯卡羅」絕對是台灣影視最艱辛一次拍攝，演出與製作團隊都很優秀，「我很珍惜且期待每一次活動，能讓團隊的辛苦與成果多多被看到，更感謝團隊伙伴們一路相挺」。

回憶「斯卡羅」在恆春、滿州、牡丹拍攝時的感受，曹瑞原以「最夯的『原』宇宙就在這裡」道盡一切，「我們應該敬天、愛人、愛腳下的土地，追逐資本市場的獲利、追求元宇宙的趨勢之外，更不應該忘記世居於此的原住民智慧，才是我們更應該重視的『原』宇宙！」曹瑞原也以「落山風洗禮下的人們，一再展現把世界帶進台灣、也把台灣推向國際舞台的強韌風采」來形容，並向恆春半島致敬。

「斯卡羅戲劇影像展」2.0版以「從恆春斯卡羅時代看見族群多元的家庭」為主題，將於8月6日至12月31日在恆春社會福利綜合館展出，館內結合取得歷史建築文化資產登錄的恆春郡役所官舍，是新舊建築融合的新穎社福機構。

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此展也成為首檔進駐這棟百年歷史建物的展覽，以流光掠影與解放束縛為概念，展出近百件戲劇原件與展品；其中劇照攝影師陳威逸捕捉戲劇的張力，令許多人走進故事，展覽中更首次完整呈現查馬克．法拉屋樂、吳慷仁等人所飾角色的戲服與道具。

而榮獲2座金鐘獎最佳美術設計大獎的資深美術指導許英光，更為展覽打造宛若小型燈會造景，落實展覽將半島山海地景層疊體現的用意；除了視覺呈現外，策展團隊更特別整理勘景與拍攝過程中，深入古道、舊社、祖靈地、拍攝現場等地所錄下的環境音效，形塑更立體的斯卡羅與半島意象。（編輯：陳仁華）1110803

史詩旗艦劇「斯卡羅」導演曹瑞原與製作團隊受屏東縣政府邀請籌辦「斯卡羅戲劇影像展」2.0版，展示族群多元的半島風情，展區營造明亮通透的空間感，讓民眾可悠然沉浸在「斯卡羅」氛圍中。（公視、台北創造提供）中央社記者葉冠吟傳真 111年8月3日