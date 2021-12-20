茶金大結局跌破觀眾眼鏡 角色皆成時代犧牲品[影]

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影片來源：茶金

（中央社記者葉冠吟台北20日電）時代生活劇「茶金」18日播出大結局，在公投、「蕾宏之亂」夾擊下，仍穩居當日戲劇節目收視之冠。全劇CP最終無人終成眷屬，讓觀眾感慨所有角色都是大時代下的犧牲品。

「茶金」最後兩集劇情高潮迭起，收視率分別達1.39及1.68，總觸及人數近66萬人。劇中情感糾結的4人組KK（温昇豪飾）、薏心（連俞涵飾）、文貴（薛仕凌飾）、夏慕雪（李杏飾）沒人終成眷屬，跌破觀眾眼鏡。

吉桑（郭子乾飾）和薏心經營的日光茶廠，最終也不敵政府外匯制度變化瀕臨破產，薏心只好找上兩度向自己提親的文貴求救，甚至開出願意嫁給對方的條件。當一片痴心的文貴，想盡辦法替心上人打點時，卻收到薏心決定讓茶廠關閉，以「你先掛，我再掛」的電話宣告「心貴派」無緣，文貴也成為被觀眾稱為最專情的「工具人」。

時代生活劇「茶金」收視亮眼，劇中郭子乾（左2）和連俞涵（左）經營的日光茶廠，最終也不敵政府外匯制度變化瀕臨破產。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月20日

演員李杏（左）在戲劇「茶金」中飾演夏慕雪，她在戲台上唱著冤獄劇「六月雪」，戲台下卻上演著被憲兵帶走的真實戲碼，讓觀眾忍不住替她喊冤。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月20日

演員連俞涵（左）和温昇豪（右）在戲劇「茶金」中，被觀眾視為是「心K」CP，最終感情仍是抱憾收尾。（公視提供）中央社記者葉冠吟傳真 110年12月20日

「心K派」也徒留遺憾之美，儘管日光茶廠破產關閉，薏心還是帶著最後一批茶到英國茶業博覽會參展，更成功奪下金牌獎。出發英國前，聽說夏慕雪演出冤獄劇「六月雪」後被憲兵抓走一事，薏心特別到KK家中安慰他，聽聞KK將帶著夏慕雪的養女月婷移民美國，兩人只能禮貌性地「離別之握」。

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沒想到薏心回國後，KK竟也被憲兵抓走，臨走之際還寫信向薏心託孤。當薏心帶著家僕到KK家協助收拾東西時，在抽屜發現一張一元美金，旁邊稿紙還有KK寫下的「心」字，讓薏心忍不住崩潰大哭；最終更把自己對KK的感情，轉化成不顧外界眼光、堅決未婚收養月婷的勇敢。

讓觀眾忍不住在網路評價「劇情虐爆了」、「哭點超多」，感慨劇中所有角色沒有贏家，全都是大時代洪流下的犧牲品，但也敲碗期待第2季的可能性。（編輯：陳仁華）1101220