金鐘獎傳戲劇和節目分開辦 黃子佼：跟上世界潮流

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（中央社記者王心妤台北23日電）文化部明天將舉辦電視金鐘改革說明會，今天有媒體報導金鐘獎戲劇和節目類將分開舉辦。資深主持人黃子佼認為此舉跟上世界潮流，若綜藝節目增設獎項，也讓更多幕後人員被看見。

自由時報今天報導，金鐘獎戲劇類和節目類將徹底分流並分開頒獎，這項改革是為了符合串流平台出現的世界潮流，不會再以電視台視角出發，而是鼓勵更多平台和內容創作業者。對此報導，文化部暫不回應，明天則會舉辦111年度電視金鐘改革說明會。

黃子佼曾摘下電視金鐘綜藝節目主持人獎、益智及實境節目主持人獎以及廣播金鐘流行音樂節目主持人獎等共10座金鐘獎。

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黃子佼告訴中央社記者，金鐘獎若能分流舉辦，是「跟上國際與媒體時代風潮」。黃子佼表示，其實綜藝節目類作品有很多幕後團隊值得被關注，「像是一些實境節目，同個畫面就有10台以上的攝影機拍攝，剪接的難度其實不會輸給戲劇。」

黃子佼也說，若依照之前的頒獎典禮模式，增設獎項會讓典禮時間變得更長。他表示，若分開舉辦，戲劇與綜藝節目的團隊都能有更好的曝光度，讓觀眾更有機會看見。（編輯：張雅淨）1110223