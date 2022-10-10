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周興哲鑽戒套牢前主播趙岱新 姐弟戀修成正果

2022/10/10 15:39（10/10 15:48 更新）
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27歲歌手周興哲與前主播女友趙岱新感情穩定，10日透過社群平台Instagram宣布求婚成功好消息，用鑽戒套牢女方。（圖取自instagram.com/ericchou0622）
27歲歌手周興哲與前主播女友趙岱新感情穩定，10日透過社群平台Instagram宣布求婚成功好消息，用鑽戒套牢女方。（圖取自instagram.com/ericchou0622）
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（中央社記者葉冠吟台北10日電）27歲歌手周興哲與前主播女友趙岱新感情穩定，今天透過社群平台Instagram宣布求婚成功好消息，用鑽戒套牢女方，幸福寫下Forever and ever（天長地久）。

周興哲在2019年大方認愛大6歲的趙岱新，儘管中間一度分手，2021年選擇再次攜手復合，並在今年決定要緊緊牽一輩子。周興哲經紀人表示，結婚本來就是兩人的共識，周興哲在3個月前的歐洲行中求婚，當天特別精心布置飯店陽台，給女友浪漫的求婚驚喜。

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至於婚禮籌備進度，周興哲經紀人表示，兩人現階段都還在拚工作，會再慢慢討論，趙岱新絕對沒有懷孕，如果有好消息一定會跟大家分享。而趙岱新手上的婚戒，更是周興哲特別拜託友人設計訂製。

周興哲近期事業、愛情兩得意，21日起將在台北小巨蛋連辦3場演唱會，日前更以首部主演的電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，入圍第59屆金馬獎最佳新演員和原創電影歌曲，相當風光，如今又求婚成功，堪稱喜上加喜。（編輯：張雅淨）1111010

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