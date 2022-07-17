盧廣仲攻蛋練吉他長厚繭 周興哲10月底連唱3天

（中央社記者王心妤台北17日電）歌手盧廣仲日前宣布將展開巡演，除了12月3日在台北小巨蛋連唱2場，還有環島巡迴演唱會；歌手周興哲也將於10月21日至23日在台北小巨蛋連唱3天。

盧廣仲今年再次挑戰環島7場巡迴開唱，將一個人帶著吉他，重現最真實的音樂狀態。他的「春季巡迴」演唱會從2017年開始，每次都挑戰不同主題，今年選擇個人獨自演出，他說：「最近每天都練吉他超過7小時，感覺手上的繭可以直接去炒糖炒栗子了。」

盧廣仲今年以「勵志論」叩關金曲獎華語歌王，但最後敗給中國搖滾教父崔健。盧廣仲表示，的確有調適心情，但得獎只是一時，最開心的是可以跟一群愛音樂的人完成專輯，「大概失落了45分鐘，但這就是人生，還是會繼續努力寫歌。」

周興哲將於10月舉辦「Odyssey旅程」演唱會。他近期主演電影「我吃了那男孩一整年的早餐」，也主演新歌「說太多」MV。周興哲表示，「這是我第一次拍土匪搶銀行的劇情，我覺得非常激烈、刺激。非常喜歡這次的拍攝景點和故事內容，是我拍過數一數二、難忘好玩的MV。」

周興哲在「說太多」唱出出道8年的自白，他表示，創作靈感來自於出道後不敢說得太多，擔心別人覺得驕傲，又不能說得太少，否則不會被注意到，作品也無法被看見。（編輯：張雅淨）1110717