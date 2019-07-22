新竹警開9槍打死逃逸移工 判8月緩刑3年[影]

2017年9月台灣移工聯盟陪同遭警方擊斃的阮姓移工家屬到監察院前舉行記者會，阮姓移工的父親和妹妹捧著照片，盼能為親人討公道。（中央社檔案照片）

（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣警員陳崇文106年值勤時，開9槍打死越南移工阮國非，遭檢方依業務過失致死罪起訴，新竹地方法院今天審理終結，判陳崇文8月徒刑，緩刑3年。

新竹地方法院原訂今年3月宣判本案，但因法官發現新事證須調查，取消原宣判庭，擇期開辯論庭，於今天下午5時正式宣判。

新竹地方法院發布新聞稿指出，越南籍逃逸移工阮國非106年8月31日飲酒並施用毒品，於新竹縣竹北市鳳山溪河床旁，無故損毀民眾的小貨車、機車，警員陳崇文獲報後，協同兩名民防人員前往處理。

陳崇文與民防人員到場後，阮國非並未停手就逮，甚至出手攻擊民防人員，即使民防人員使用辣椒水、甩棍壓制仍無用，造成一名民防人員遭阮國非踢傷鼻梁。

過程中，阮國非朝鑰匙未拔的巡邏車走去，陳崇文為阻止阮國非開啟駕駛座車門，持槍喝令阮國非「趴下」，但阮國非仍開啟車門欲進入駕駛座內，陳崇文見狀，於12秒內朝阮國非開9槍，造成阮國非左腰臀處、右下背腰處、左大腿臀處、右大腿內側大量出血，經送醫急救不治。

法院指出，於使用警槍當下，阮國非並無任何持械攻擊行為，且陳崇文在射擊第4槍後，阮國非下半身已大量出血，可能造成現場人員的危害程度已明顯降低，但陳崇文仍持續朝阮國非開5槍，造成阮國非送醫急救不治，認為陳崇文用槍時機顯然失當，不符合比例原則。

法院表示，陳崇文沒有顧及阮國非身命安全，應負過失致死罪責，但法官考量陳崇文是初任警員，資歷尚淺，缺乏對突發狀況的應變能力，且已賠償被害人家屬，取得原諒的犯後態度，所以量處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。

警政署今晚發布聲明表示，對於陳崇文遭判刑結果，表示尊重。但警政署強調，警察工作本極具危險性與不確定性，且員警遭受歹徒或犯嫌攻擊的頻率日趨升高，目前已在辦理研修警械使用條例。

此外，也朝「緊急時可運用非屬警械之物品」「增設警械使用調查小組」「以國賠機制處理，減少員警訟累」等方向進行研議，希望社會各界能支持警察依法使用警械，並尊重公權力、配合警察執法，共創良好社會秩序及治安。（編輯：李錫璋）1080722