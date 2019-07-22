新竹警開9槍打死逃逸移工 判8月緩刑3年[影]
（中央社記者魯鋼駿新竹縣22日電）新竹縣警員陳崇文106年值勤時，開9槍打死越南移工阮國非，遭檢方依業務過失致死罪起訴，新竹地方法院今天審理終結，判陳崇文8月徒刑，緩刑3年。
新竹地方法院原訂今年3月宣判本案，但因法官發現新事證須調查，取消原宣判庭，擇期開辯論庭，於今天下午5時正式宣判。
新竹地方法院發布新聞稿指出，越南籍逃逸移工阮國非106年8月31日飲酒並施用毒品，於新竹縣竹北市鳳山溪河床旁，無故損毀民眾的小貨車、機車，警員陳崇文獲報後，協同兩名民防人員前往處理。
陳崇文與民防人員到場後，阮國非並未停手就逮，甚至出手攻擊民防人員，即使民防人員使用辣椒水、甩棍壓制仍無用，造成一名民防人員遭阮國非踢傷鼻梁。
過程中，阮國非朝鑰匙未拔的巡邏車走去，陳崇文為阻止阮國非開啟駕駛座車門，持槍喝令阮國非「趴下」，但阮國非仍開啟車門欲進入駕駛座內，陳崇文見狀，於12秒內朝阮國非開9槍，造成阮國非左腰臀處、右下背腰處、左大腿臀處、右大腿內側大量出血，經送醫急救不治。
法院指出，於使用警槍當下，阮國非並無任何持械攻擊行為，且陳崇文在射擊第4槍後，阮國非下半身已大量出血，可能造成現場人員的危害程度已明顯降低，但陳崇文仍持續朝阮國非開5槍，造成阮國非送醫急救不治，認為陳崇文用槍時機顯然失當，不符合比例原則。
法院表示，陳崇文沒有顧及阮國非身命安全，應負過失致死罪責，但法官考量陳崇文是初任警員，資歷尚淺，缺乏對突發狀況的應變能力，且已賠償被害人家屬，取得原諒的犯後態度，所以量處有期徒刑8月，緩刑3年，緩刑期間付保護管束。
警政署今晚發布聲明表示，對於陳崇文遭判刑結果，表示尊重。但警政署強調，警察工作本極具危險性與不確定性，且員警遭受歹徒或犯嫌攻擊的頻率日趨升高，目前已在辦理研修警械使用條例。
此外，也朝「緊急時可運用非屬警械之物品」「增設警械使用調查小組」「以國賠機制處理，減少員警訟累」等方向進行研議，希望社會各界能支持警察依法使用警械，並尊重公權力、配合警察執法，共創良好社會秩序及治安。（編輯：李錫璋）1080722